ভারতের কৌতুকাভিনেতা কুনালের ওপর আবার কেন খেপল বিজেপি-আরএসএস

কুনাল কামরা গত সোমবার নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে এই ছবি পোস্ট করার পর ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়ছবি: এক্স থেকে নেওয়া

ভারতীয় কৌতুক অভিনেতা কুনাল কামরা চলতি সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুটি টি-শার্ট পরা ছবি পোস্ট করে নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। এসব টি-শার্ট পরে তিনি দেশটির হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে (আরএসএস) উপহাস করেছেন বলে অভিযোগ ক্ষমতাসীন বিজেপি ও শিবসেনা নেতাদের।

কুনাল কামরা গতকাল বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে টি-শার্ট পরা নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন। টি-শার্টে একটি ছবি আঁকা। তাতে দেখা যায়, একজনের হাত একটি বই ধরে আছে। বইয়ের মলাটে লেখা, ‘ভারতের সংবিধান’। ছবি শিরোনামে কুনাল লিখেছেন, ‘এই দেশ আক্রোশে নয়, সংবিধানে চলে।’

নেটিজেনদের অনেকে বলেছেন, এই পোস্টে তিনি আরএসএসকে উপহাস করেছেন বলেই মনে হচ্ছে।

এর আগে গত সোমবার আরেকটি টি-শার্ট পরে নিজের ছবি পোস্ট করেছিলেন কুনাল। ওই টি-শার্টে ছিল একটি কুকুরের ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি এবং একটি লেখা, যা দেখে আরএসএসকে উদ্দেশ্য করে লেখা বলে মনে হচ্ছিল।

কুনাল কামরা গতকাল এক্স অ্যাকাউন্টে এই ছবি পোস্ট করার পর বিতর্ক নতুন মোড় নেয়
ছবি: এক্স থেকে নেওয়া

অনেক বিজেপি ও শিবসেনা সমর্থক দাবি করেন, টি-শার্টটি পরে তিনি আরএসএসকে অপমান করেছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ওই পোস্টে একযোগে অনলাইনে হামলে পড়েন আরএসএস সমর্থকেরা। পুলিশ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে।

জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি গতকাল কুনালের এই ছবিটি রিপোস্ট করে লিখেছেন, ‘আরএসএস সমর্থকেরা কেন মনে করেন, এই টি-শার্টে আরএসএস লেখা? ভালো করে খেয়াল করে দেখুন, এতে পিএসএস লেখা।’

কুনালের ওই পোস্টের প্রতি ইঙ্গিত করে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ও রাজ্যের বিজেপির শীর্ষ নেতা চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে গত মঙ্গলবার বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ এ ধরনের আপত্তিজনক পোস্ট দিলে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

শিবসেনার মন্ত্রী সঞ্জয় শিরসাট ওই পোস্টকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উসকানি বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ‘এর আগেও তিনি (কুনাল কামরা) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে আক্রমণ করে কথা বলেছিলেন। এবার তিনি আরএসএসকে সরাসরি আক্রমণ করলেন। বিজেপির উচিত এর জবাব দেওয়া।’

