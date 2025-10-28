অবৈধ ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার কানাডার

অবৈধ ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার কানাডার
ভারতীয় অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে চলতি বছর অভিযান জোরদার করেছে কানাডার অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। গত কয়েক বছরের মধ্যে কানাডায় সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত অভিযানগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।
কানাডার ক্যালগারি শহরের বিভিন্ন নির্মাণাধীন স্থাপনা থেকে শুরু করে টরোন্টো ও ভ্যাংকুভারের আশপাশের রেস্তোরাঁ ও খামারে এসব অভিযান চলছে। এসব স্থানে ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া সাবেক শিক্ষার্থী বা অস্থায়ী যেসব কর্মী কাজ করেন, গত আগস্ট মাস থেকে তাঁদের আটক বা দেশত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
গত ১৫ অক্টোবর ক্যালগারির একটি নির্মাণাধীন স্থাপনায় বড় অভিযান চালিয়ে চারজন অবৈধ শ্রমিককে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ভারতের নাগরিক। এখন তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
এর আগে সেপ্টেম্বরে টরোন্টোর পিল অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে ৫০ জনের বেশি ভারতীয় শ্রমিককে শনাক্ত করা হয়। তাঁদের অনেকে ভারতের পাঞ্জাব থেকে কানাডায় পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন। শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ শেষেও তাঁরা অবৈধভাবে কাজ করছিলেন। তাঁদের নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইন লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনার জন্য সর্বোচ্চ ৫০ হাজার কানাডীয় ডলার জরিমানা করা হয়েছে।
কানাডার বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএ) এসব ধর-পাকড়কে ‘দেশের অভ্যন্তরে আইনপ্রয়োগ অভিযানের’ বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ বলে জানিয়েছে। অবৈধ কর্মসংস্থান এবং চোরাচালানের বিভিন্ন নেটওয়ার্ককে নিশানা করাই এ অভিযানের লক্ষ্য।
সিবিএসএ সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, তারা অতিরিক্ত এক হাজার কর্মকর্তাকে অভিযানে যুক্ত করেছে। উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে। অবৈধ অভিবাসীদের দ্রুত তাঁদের দেশে ফেরত পাঠাতে এবং মানবপাচার নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে এই অভিযান চালানো হচ্ছে।