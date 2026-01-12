পশ্চিমবঙ্গে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ১ জনের মৃত্যু, দগ্ধ ৩

পশ্চিমবঙ্গে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ১ জনের মৃত্যু, দগ্ধ ৩
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চম্পাহাটিতে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত ব্যক্তির নাম গৌরহরি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ওই কারখানার শ্রমিক ছিলেন। এ ছাড়া বিস্ফোরণে কিসান অধিকারী, বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং রাহুল পুঁই নামের অপর তিন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাহুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
বিস্ফোরণের পর আতশবাজি কারখানার চাল উড়ে যায়, দেয়াল ধসে পড়ে। আশপাশের গাছপালাও পুড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা কারখানার চারজন শ্রমিককে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে।
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামটি আতশবাজি তৈরির জন্য বিখ্যাত। তবে কারখানাটিতে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি করা হচ্ছিল।
অপর দিকে রাজ্যের বিরোধীপক্ষের অভিযোগ, আগামী এপ্রিল মাসে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। নির্বাচনে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানোর লক্ষ্যে এই কারখানায় বেআইনিভাবে বাজি তৈরি করা হচ্ছিল।
বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী এলাকাকে অশান্ত করার লক্ষ্যে বোমা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।
অপর দিকে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, এই বাংলায় মানুষের জীবনের মূল্য নেই। তাই তো বারবার বেআইনি বাজি করখানা নিয়ে আইনি পদক্ষেপের কথা বলা হলেও সেই পথে হাঁটছে না সরকার।
রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।
এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ও গত বছরের এপ্রিল মাসে এই এলাকার দুটি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল।