রাশিয়ার জ্বালানি ভারতে আনার পেছনে এক ধনকুবের

রাশিয়ার জ্বালানি ভারতে আনার পেছনে এক ধনকুবের
ভারতে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের বড় আমদানিকারক হলো রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। এই প্রতিষ্ঠানের মালিক এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানি। আমস্টারডামের সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের (সিআরইএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে রিলায়েন্সের মালিকানাধীন গুজরাটের জামনগর শোধনাগারে মোট অপরিশোধিত তেলের মাত্র ৩ শতাংশ এসেছিল রাশিয়া থেকে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ২০২৫ সালে তা গড়ে ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানি করায় ভারতের ওপর ২৫% শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প।