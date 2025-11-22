দুবাই এয়ার শোতে মহড়ার সময় বিধ্বস্ত ভারতের তৈরি তেজাস যুদ্ধবিমান

দুবাই এয়ার শোতে মহড়ার সময় বিধ্বস্ত ভারতের তৈরি তেজাস যুদ্ধবিমান
দুবাই এয়ার শোতে প্রদর্শনীর মহড়ার সময় ভারতের তৈরি একটি তেজাস যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় যুদ্ধবিমানের পাইলট নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুবাই ওয়ার্ল্ড সেন্টার এলাকায় স্থানীয় সময় বেলা দুইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
ভারতের বিমানবাহিনী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারা বলেছে, পাইলট প্রাণঘাতী আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করছে বিমানবাহিনী। কী কারণে যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর ঘটনাস্থল আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। সেখানে থাকা একজন প্রত্যক্ষদর্শী রয়টার্সকে জানিয়েছেন, যুদ্ধবিমানটি বেশ নিচ দিয়ে উড়ছিল। এ সময় হঠাৎ সেটি বিধ্বস্ত হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দুবাইয়ের গণমাধ্যম কার্যালয় বলেছে, যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর ফায়ার সার্ভিস ও জরুরি সহায়তা দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নেয়। ফলে দুই ঘণ্টা পর আবার এয়ার শোতে প্রদর্শনী শুরু হয়।
ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেডের নির্মাণ করা যুদ্ধবিমান তেজাস। নিজেদের বিমানবাহিনীকে আধুনিকায়নের যে প্রচেষ্টা নয়াদিল্লি চালাচ্ছে, তার মূল প্রতীক এই যুদ্ধবিমানটি। চীন যখন পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করছে, তখন তেজাস ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
ফলে এই যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়া ভারতের বিমানবাহিনীর জন্য আরেকটি বড় ধাক্কা। এর আগে গত মে মাসে ভারতের সঙ্গে সংঘাতের সময় দেশটির অন্তত পাঁচটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত করার দাবি করেছিল পাকিস্তান। প্রথমে ভারত এ দাবি অস্বীকার করেছিল। পরে দেশটির একজন শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তা বিষয়টি স্বীকার করেন। তবে কয়টি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছিল, তা জানাননি তিনি।