মুম্বাই হয়ে দুবাই পালিয়ে যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার তৃণমূল বিধায়ক

মুম্বাই হয়ে দুবাই পালিয়ে যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার তৃণমূল বিধায়ক
পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক পরেশরাম দাসকে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার বিকেলে মুম্বাই যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক সহিংসতাসহ একাধিক অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। আজ মঙ্গলবার তাঁকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে।
পুলিশের দাবি, কলকাতা থেকে মুম্বাই হয়ে দুবাই যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল পরেশরাম দাসের। তবে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পরেশরামের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি না থাকলে তিনি মুম্বাই হয়ে দুবাই চলে যেতে পারতেন।
৪৮ বছর বয়সী পরেশরাম দাস তৃণমূল কংগ্রেসের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে ফিরতে চেয়েছিলেন বলে দলটির একাংশের দাবি। তাঁর গ্রেপ্তারের সময় নিয়ে তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্কও শুরু হয়েছে।
পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, মারধর, প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চায়েত নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা, চাঁদাবাজি এবং মাতলা নদীর চর দখল করে আশ্রম নির্মাণের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর ক্যানিং থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৩২৩ (মারধর), ৪২০ (প্রতারণা), ১২০বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) ও ৫০৬ (ভয়ভীতি প্রদর্শন) ধারায় মামলাটি করা হয়। অভিযোগকারী এক নারীর দাবি, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাঁর স্বামীকে নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে চার লাখ টাকা চেয়েছিলেন পরেশরাম। পরে ওই নারী টাকা দিতে গেলে তাঁকে আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে পরেশরামের খোঁজ চলছিল। গত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ক্যানিংয়ে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তবে তাঁকে সেখানে পাওয়া যায়নি। ওই সময় তাঁর বাড়ি থেকে চারজন তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে পুলিশের বিশেষ দল তাঁর অবস্থান শনাক্ত করে কলকাতা বিমানবন্দরে অভিযান চালায়। বারুইপুর জেলা পুলিশের বিশেষ আভিযানিক দল এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের যৌথ তৎপরতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়কার রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) পরেশরামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল। তিনি ভবানী ভবনে সিআইডির দপ্তরে হাজিরও হয়েছিলেন। তবে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নেওয়া হয়।
গ্রেপ্তারের পর পরেশরাম দাস দাবি করেন, তাঁকে কোন অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা তিনি জানেন না। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
এদিকে তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ পরেশরামকে গ্রেপ্তারের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, পরেশরাম যত দিন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর সঙ্গে ছিলেন, তত দিন পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করার পরই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেয় বলে অভিযোগ করেন কুণাল।
অন্যদিকে পরেশরাম দাসের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে বিকাশ সাহানি নামের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকেও আটক করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের গোপন তথ্য পরেশরামকে সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।