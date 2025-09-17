ভারত

আসামে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি, এক বছরের জন্য বহিষ্কার ৫

সংবাদদাতা
কলকাতা
আসামের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি) শিলচরের ক্যাম্পাসের একাংশছবি: এনআইটির ওয়েবসাইট থেকে

আসামের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি) শিলচরে মারামারির ঘটনায় বাংলাদেশের পাঁচ শিক্ষার্থীকে দুই সেমিস্টার, তথা এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। বহিষ্কৃত পাঁচ শিক্ষার্থী তৃতীয় বর্ষের।

বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা ৯ সেপ্টেম্বর তাঁদের র‌্যাগিংয়ের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠায়। তাঁরা সেখানে না গেলে দুই পক্ষের মধ্যে কথা–কাটাকাটি থেকে মারপিট শুরু হয়। এতে কয়েকজন আহত হন। জানা গেছে, দুই পক্ষই বাংলাদেশের শিক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, মূলত মারপিটের অভিযোগেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে পরে তাঁদের কয়েকজনের কাছে মাদকও পাওয়া গেছে। বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে এনআইটিতে পড়াশোনা করছিলেন।

বহিষ্কৃতদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু ভারতের কোনো সরকারি সূত্রে এখনো এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানানো হয়নি।

আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলেও জানা গেছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভারত থেকে আরও পড়ুন