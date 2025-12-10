লিওনেল মেসি আসছেন শুক্রবার, কলকাতায় উন্মাদনা
ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির ভারতে আসার সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই উন্মাদনা বেড়ে চলেছে কলকাতায়। শুক্রবার গভীর রাতে শহরে পৌঁছে বাইপাসের ধারের একটি অভিজাত হোটেলে উঠবেন মেসি।
১৩ ডিসেম্বর সল্টলেক স্টেডিয়ামে ‘গোট (গ্রেটেস্ট অব অলটাইম) কনসার্টে’ অংশ নেওয়ার পাশাপাশি মেসির লেক টাউন মোড়ের কাছে তাঁর নিজের ৭০ ফুট উচ্চতার মূর্তি উদ্বোধনের কথা ছিল। পরিকল্পনা ছিল তিনি নিজেই সেখানে গিয়ে মূর্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। তবে সাম্প্রতিক নিরাপত্তাজনিত বিবেচনায় সেই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন এসেছে। মেসিকে ভারতে আনার ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে হোটেল থেকে ভার্চ্যুয়ালি উদ্বোধন করবেন মেসি।
এই লেক টাউন মোড়েই এর আগে স্বাগত জানানো হয়েছিল ফুটবল কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনাকে। কয়েক বছর আগে তিনি এখানে এসে নিজের মূর্তি উদ্বোধন করেছিলেন।
জানা গেছে, ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে ১৯১১ সালে মোহনবাগান ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ১-২ গোলে হারিয়ে যে ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড জিতেছিল, সেই ঘটনার স্মারক হিসেবে ১৯১১ সালের অনুকরণে বিশেষভাবে তৈরি জার্সি তুলে দেওয়া হবে মেসির হাতে।
মোহনবাগানের ম্যানেজমেন্টই এই বিশেষ জার্সি উপহার দেবে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়কে। কলকাতার অনুষ্ঠান শেষ করে সেদিনই হায়দরাবাদে উড়াল দেবেন মেসি।