হায়দরাবাদের সড়কের নাম ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাখার প্রস্তাব রাজ্যের

হায়দরাবাদের সড়কের নাম ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাখার প্রস্তাব রাজ্যের
ভারতের তেলঙ্গানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ রেভান্থ রেড্ডি হায়দরাবাদ শহরের প্রধান একটি সড়কের নাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাখার প্রস্তাব করেছেন। রাজ্যের আসন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্ট ‘তেলঙ্গানা রাইজিং গ্লোবাল সামিট’ শীর্ষক সম্মেলনের আগে বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
রাজ্যের রাজধানী শহরে অবস্থিত ইউএস কনস্যুলেট জেনারেলের পাশ দিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির নাম ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাভিনিউ’ রাখা হবে। কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কোনো বর্তমান প্রেসিডেন্টকে সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে এটি বিশ্বজুড়ে প্রথম ঘটনা।
তবে রাজ্য সরকারের এই নামকরণের প্রক্রিয়া শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং হায়দরাবাদকে প্রযুক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখা বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ী ও প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দেওয়া ব্যক্তিদেরও সম্মান জানাতে চাইছে রাজ্য সরকার।
সড়কের নামকরণের এই তালিকায় রয়েছে প্রধান একটি সড়কের নাম ‘গুগল স্ট্রিট’ রাখা, যা এই অঞ্চলে বৈশ্বিক প্রযুক্তি সংস্থাটির গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ও বিনিয়োগকে স্বীকৃতি দেবে।
বিবেচনাধীন অন্যান্য বৈশ্বিক নামগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘মাইক্রোসফট রোড’ ও ‘উইপ্রো জংশন’।
রাজ্য সরকার নেহরু আউটারে রিং রোডের রাভিরিয়ালা থেকে প্রস্তাবিত ফিউচার সিটি পর্যন্ত সংযোগকারী ১০০ মিটার গ্রিনফিল্ড রেডিয়াল সড়কের নাম পদ্মভূষণ রতন টাটার নামে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাভিরিয়ালার ইন্টারচেঞ্জটির নাম ইতিমধ্যেই ‘টাটা ইন্টারচেঞ্জ’ রাখা হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডি বলেন, বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং বড় করপোরেশনগুলোর নামে রাস্তার নামকরণ করার দুই ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, এটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানানো এবং যাত্রীদের অনুপ্রেরণা জোগানো। দ্বিতীয়ত, হায়দরাবাদকে বিশ্ব স্বীকৃতির একটি উচ্চ স্তরে উন্নীত করা।
তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা বান্দি সঞ্জয় কুমার মুখ্যশন্ত্রী রেড্ডির এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেন, ‘যদি কংগ্রেস সরকার নাম পরিবর্তন করতে এতই আগ্রহী হয়, তবে তাদের এমন কিছু দিয়ে শুরু করা উচিত, যার সত্যিই ইতিহাস ও অর্থ আছে।’
বিজেপি নেতার দাবি, রেভান্থ রেড্ডি ‘যাঁরাই ট্রেন্ডিং’, তাঁদের নামেই জায়গা বা সড়কের নাম পরিবর্তন করছেন।