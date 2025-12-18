কলকাতা বইমেলায় এবারও থাকছে না বাংলাদেশ

কলকাতা বইমেলায় এবারও থাকছে না বাংলাদেশ
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় এবারও বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ, ভারত সরকারের অনুমতি কলকাতার বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশন এখনো আনতে পারেনি। অনুমতি পেলে বাংলাদেশকে প্যাভিলিয়ন করতে দিতে কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন বইমেলার আয়োজকেরা।
গতকাল বুধবার দিল্লিতে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো অগাস্টিন কচিনোর বাসভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথা জানান পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিবিদ চট্টোপাধ্যায়। গিল্ডের সভাপতি সুধাংশু শেখর দেও ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ ১৯৯৬ সাল থেকে অংশ নিচ্ছে। ২০২৪ সালে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রকাশনা অংশ নেয়নি। আগামী বছরের জানুয়ারিতেও তাদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।
৪৯তম বইমেলা শুরু হচ্ছে ২২ জানুয়ারি, চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবারের বইমেলায় ‘থিম দেশ’ আর্জেন্টিনা।
বাংলাদেশের যোগদান–সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের পক্ষ থেকে মেলায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল।
তবে ডেপুটি হাইকমিশনকে বলা হয়েছে, বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে তাঁদের এই বিষয়ে দিল্লি থেকে অনুমতি নিতে হবে। সেই অনুমতি তাঁরা এখনো গিল্ডকে দেখাতে পারেননি। ত্রিদিব বলেন, ‘আমরা এখনো অনুমতির অপেক্ষা করছি।’
সমুদ্রপথে পেরু যাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্জেন্টিনায় নেমেছিলেন। আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো অগাস্টিন কচিনো বলেন, সেটা ১৯২৪ সাল। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন বুয়েনস এইরেসে আর্জেন্টিনার বিখ্যাত লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। সুস্থ হয়ে ১৯২৫ সালে তিনি আর্জেন্টিনা ত্যাগ করেন।
কচিনো বলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর্জেন্টিনার সম্পর্ক গভীর। তাঁর সব রচনা স্প্যানিশ ভাষায় অনুদিত হয়েছে। কলকাতা বইমেলায় সেই সম্পর্কেরও শতবর্ষ উদ্যাপন করা হবে।
আগামী বছরের বইমেলায় যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, পেরু, কোস্টারিকাসহ লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ অংশ নেবে। অংশে নেবে দিল্লি, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্রের প্রকাশকেরা।
বইমেলায় উদ্যাপিত হবে বাংলা সিনেমার মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ। এ উপলক্ষে ‘বাংলা সিনেমা ও মহানায়ক’ নামে এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। উদ্যাপন করা হবে মহাশ্বেতা দেবী, ভূপেন হাজারিকা ও সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষও।