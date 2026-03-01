পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেল ৬৪ লাখ নাম
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজ বা এসআইআরের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর গতকাল শনিবার নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকায় বাদ গেছে ৬৩ লাখ ৬৬ হাজার ৯৫২ জন ভোটারের নাম। পাশাপাশি তথ্যগত বিভিন্ন ত্রুটির কারণে ৬০ লাখ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের নাম তালিকায় উঠলেও তাঁদের নাম শুনানি সাপেক্ষে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এসব ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তির শুনানি শেষে ভোটার হিসেবে যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে ধাপে ধাপে তাঁদের নাম তোলা হবে ভোটার তালিকায়। তবে এই ৬০ লাখ ভোটারের মধ্যে কতজন চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করবেন, সে ব্যাপারে এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না।
পশ্চিমবঙ্গের ৭ কোটি ৬৬ লাখ ৩৭ হাজার ৫২৯ জন ভোটারের তালিকা নিয়ে নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু করে নির্বাচন কমিশন। গত ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশ পায় প্রথম খসড়া ভোটার তালিকা। তাতে নাম ওঠে ৭ কোটি ৮ লাখ ১৬ হাজার ৬৩০ জনের। বাদ যায় ৫৮ লাখ ২০ হাজার ৮৯৯ জন ভোটারের নাম। এবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় সেই ভোটারের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৭ কোটি ৪ লাখ ৫৯ হাজার ২৮৪। এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে শুনানি সাপেক্ষে বিবেচনাধীন ৬০ লাখ ৬ হাজার ৬৭৫ জন। এই প্রায় ৬৪ লাখ ভোটারের মধ্যে কতজন শুনানিতে টিকবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
গতকাল কলকাতার রাজ্য নির্বাচনী কর্মকর্তা মনোজ আগরওয়াল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে জানিয়ে দেন, অন্তত ৬৩ লাখ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম বাদ গেছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়। চূড়ান্ত তালিকায় প্রকাশিত এই ভোটারের মধ্যে অন্তত ৬০ লাখ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম বিভিন্ন ত্রুটির কারণে শুনানি সাপেক্ষে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। শুনানি শেষে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ওঠার জন্য যোগ্যতা অর্জন করলে তাঁদের নাম ধাপে ধাপে ওঠানো হবে।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম ওঠে ৭ কোটি ৪ লাখ ৫৯ হাজার ২৮৪ জনের। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, এবার নতুন ভোটার হয়েছেন ১ লাখ ৮৮ হাজার ৭০৭ জন।
এবার এই সংশোধিত খসড়া ভোটার তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানীপুর কেন্দ্রে নাম বাদ গেছে ৪৪ হাজার জনের। চূড়ান্ত তালিকায় বাদ যায় আরও ২ হাজার ৩৪২ জনের নাম। এখন ভবানীপুর কেন্দ্রে চূড়ান্ত ভোটারসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ৫৯ হাজার ২০১। আর তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর খসড়া ভোটার তালিকায় থাকা ২ লাখ ৬৭ হাজার ৬০৮ থেকে বেড়ে দাড়ায় ২ লাখ ৬৮ হাজার ৩৭৮ জন। ভবানীপুর কেন্দ্রে বিবেচনাধীন রয়েছেন ১৪ হাজার ১৮৪ জন ভোটার।
রাজ্যে সর্বমোট বিবেচনাধীন ৬০ লাখ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের মধ্যে ২৪ লাখ ৯ হাজার ৬১৩ জন ভোটার রয়েছেন সংখ্যালঘু মুসলিম। এর অধিকাংশর বাস অবশ্য মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে।
এদিকে গত বুধবার তৃণমূল নেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে আয়োজিত এক সভায় দাবি করেন, এই এসআইআরকে ঘিরে এই রাজ্যের ১ কোটি ২০ লাখ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে।
এবার এত ভোটারের নাম বাদ যাওয়ায় বা শুনানির জন্য বিবেচনাধীন থাকায় হতাশা নেমে এসেছে তৃণমূলে।
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভার ২৯৪ আসনের নির্বাচন আগামী এপ্রিল মাসে হওয়ার কথা।