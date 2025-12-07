কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পাঁচ লাখ কণ্ঠে গীতাপাঠ
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে পাঁচ লাখ কণ্ঠে গীতা পাঠ করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এ আয়োজন করা হয়। সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে গীতাপাঠের আগে বেদপাঠও করা হয়।
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি বাংলাদেশ ও নেপাল থেকেও হাজারো ভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ঐতিহাসিক এই আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন জ্ঞানানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে সাধুসন্তদের পাশাপাশি সাধারণ ভক্তদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল।
গীতাপাঠের জন্য ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৫টি তোরণ নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া সাধুসন্তদের জন্য পার্থসারথি মঞ্চ, শঙ্করাচার্য মঞ্চ এবং চৈতন্য মহাপ্রভু নামে তিনটি আলাদা মঞ্চ তৈরি করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা, লকেট চট্টোপাধ্যায়সহ অন্য শীর্ষ নেতারা।
এদিকে এই কর্মসূচির পর তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এক লাখ কণ্ঠে কোরআন পাঠের পাল্টা কর্মসূচি আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে হুমায়ুন কবীরকে গত শুক্রবার তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর পরদিন তিনি মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
এদিকে রোববার হুমায়ুন কবীর বলেছেন, তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না। যদিও এর আগে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১৭ ডিসেম্বর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ২২ ডিসেম্বর নতুন দল গড়বেন।