আসামে বহুবিবাহ রোধে বিধানসভায় বিতর্কিত বিল আনল হিমন্ত সরকার

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাছবি: এএনআই

ভারতের আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা মঙ্গলবার বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য বিধানসভায় একটি বিল এনেছেন। প্রথম অপরাধের জন্য সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ‘আসাম প্রোহিবিশন অব পলিগ্যামি বিল, ২০২৫’ নামে এই বিল বিধানসভায় তোলা হয়েছে।

বিরোধী কংগ্রেস, সিপিআই (এম) এবং রায়জোর দলের বিধায়কদের অনুপস্থিতিতে এই বিতর্কিত বিল পেশ করা হয়। বিলটি উপস্থাপনের কিছুক্ষণ আগে বিরোধীরা বিধানসভা ত্যাগ করেন।

প্রস্তাবিত বিলটি রাজ্যব্যাপী হলেও তফসিলি উপজাতিভুক্ত এলাকায় এটি প্রযোজ্য হবে না। বিলের ব্যাখ্যা করে বলা হয়, এটি রাজ্যে বহুবিবাহ এবং বহুবিবাহের প্রথা নিষিদ্ধ ও নির্মূল করবে।

খসড়া বিলে বহুবিবাহকে ফৌজদারি অপরাধ (ক্রিমিনাল অফেন্স) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার জন্য সাত বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। একটি বিয়ে লুকিয়ে আরেকটি বিয়ে করলে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিলে উল্লেখ করা হয়েছে, বহুবিবাহের কারণে ভুক্তভোগী নারীদের চরম যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই বিলে নারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষতিপূরণ শাস্তিপ্রাপ্ত পুরুষকেই দিতে হবে।

