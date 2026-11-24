মোদির শাসনে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়েছে: এইচআরডব্লিউ
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার দেশটির মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে দুর্বল করে দিয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। গত সোমবার প্রকাশিত ৯৫ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি এ কথা বলেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) পরিচালিত সরকার সংসদীয় প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করছে, বিরোধী দলগুলোকে দমন করছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন, দুর্নীতিবিরোধী বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা ও মানবাধিকার কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে অকার্যকর করার পাশাপাশি বিচার বিভাগেও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে সংস্থাটি।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ইলেইন পিয়ারসন বলেন, গত এক দশকে মোদি সরকার নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেতর থেকে ফাঁপা করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকার আইনের শাসন ক্ষুণ্ন করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদকে উৎসাহিত করেছে। ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার খর্ব হয়েছে এবং ভারতে কর্তৃত্ববাদী শাসন আরও গভীর হয়েছে।
২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪০ জনের বেশি আইনজীবী, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, গবেষক, বর্তমান ও সাবেক বিচারক এবং সাবেক সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে মঙ্গলবার রাতে ভারতের নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট নারী কর্মীদের নিয়ে একটি অনলাইন আলোচনায় অংশ নেন পিয়ারসন। সেখানে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার, রাজনৈতিক পরিসরে স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করা গবেষক অঞ্জলি ভরদ্বাজ এবং নাগরিক অধিকার–বিশেষজ্ঞ উষা রামানাথান।
প্রতিবেদনে সংসদীয় তদারকি ব্যবস্থা উপেক্ষা করার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। এতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে নজিরবিহীনভাবে ১৪৬ জন বিরোধী সংসদ সদস্যকে পুরো অধিবেশনের জন্য বহিষ্কার করে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আইন পাস করা হয়। পাশাপাশি ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় মোদি সরকার মৌলিক অধিকারের ওপর প্রভাব ফেলা বিভিন্ন আইনকে ‘অর্থ বিল’ হিসেবে দেখিয়ে দ্রুত পাস করিয়েছে। ২০১৯ সালে এভাবেই অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) সংশোধন করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) ক্ষমতা বাড়ানো হয়। সংস্থাটির দাবি, পরে বিরোধী রাজনীতিক ও সমালোচকদের দমনে তা ব্যবহৃত হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাটি ভারতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ার অভিযোগ করার সময়ই মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতের পার্লামেন্ট রাজনীতির কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেন দেশটির জনপ্রিয় টেলিভিশন সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ চলে এলেও আগস্টে শেষ হওয়া বর্ষাকালীন অধিবেশন স্থগিত করার বা শীতকালীন অধিবেশন ডাকার কোনো লক্ষণ এখনো নেই। গুঞ্জন রয়েছে যে সংসদ ডাকার আগে সরকার ডিলিমিটেশন বিল (আসন পুনর্বিন্যাস বিল) পাস করানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করার চেষ্টা করছে। তাহলে কি সংসদীয় রীতিনীতি এখন রাজনৈতিক সংখ্যার খেলার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে?
আইন প্রণয়নের সুবিধার্থে শীতকালীন অধিবেশন কার্যত বাতিল বা সংক্ষিপ্ত করা হলে তা কী ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে প্রশ্ন রেখে রাজদীপ সরদেশাই বলেন, ‘এমনিতেই দেশের অনেক রাজ্যের বিধানসভাগুলো এখন দুই বা তিন দিনের নামমাত্র অধিবেশনে পরিণত হয়েছে। আমি যত দূর জানি, ভারত এখনো একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশ। সংসদ কোনো সরকারেরই (তা যে সরকারই হোক না কেন) ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সুবিধার জায়গা নয়।’
বিষয়টি নিয়ে ভাবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই।
নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ
ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোদি ও বিজেপির শীর্ষ নেতাদের ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কমিশন বারবার ব্যর্থ হয়েছে। ২০২৫ সালের জুন থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ১৩ কোটির বেশি নাম কিসের ভিত্তিতে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা বলা মুশকিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এ নিয়ে ২০২৬ সালের অক্টোবরে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়।
অন্যদিকে সরকারি তথ্যের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ইডি ১৯৩ জন রাজনীতিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যা আগের দশকের তুলনায় ৬০০ শতাংশের বেশি। অভিযোগ করা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিজেপিতে যোগ দিলেই এসব তদন্ত স্থগিত বা মামলা প্রত্যাহার হয়ে যায়। এ কারণেই বিরোধীরা বিজেপিকে ‘ওয়াশিং মেশিন’ আখ্যায়িত করে থাকেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
এ ছাড়া সন্ত্রাসবিরোধী আইন ‘ইউএপিএ’ এবং বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনের অপব্যবহার করে মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের বিনা বিচারে দীর্ঘদিন কারাবন্দী রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ভারতের আদালতগুলোও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। ২০২৬ সালের এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গে ৯০ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়ার পর সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ না করায় ওই নির্বাচনে বিজেপি প্রথমবারের মতো রাজ্যের ক্ষমতায় আসে; যদিও তীব্র প্রতিবাদের মুখে নভেম্বরে নির্বাচন কমিশন কিছু সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মনে করে, গত এক দশকের এসব ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতা নয়, বরং একটি সুসংগঠিত কর্তৃত্ববাদী কৌশলের অংশ। ভারতের এই গণতান্ত্রিক অবক্ষয় রোধে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমালোচকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করে সবার অধিকার রক্ষার ঢাল হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।
একই সঙ্গে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও নিরাপত্তা আলোচনাসহ সব উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে মোদি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ভারতের মিত্রদেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।