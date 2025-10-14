ভারতে নেতাসহ ৬০ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ
ভারতের এক মাওবাদী বিদ্রোহী নেতা ও প্রায় ৬০ জন যোদ্ধা আত্মসমর্পণ করেছেন। আজ মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র রাজ্যের গাদচিরোলি এলাকায় তাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।
ওই মাওবাদী নেতার নাম মাল্লোজুলা ভানুগোপাল রাও। তিনি ‘সোনু’ নামে পরিচিত। মাওবাদী গেরিলাদের সঙ্গে গত শতকের আশির দশক থেকে যুক্ত ছিলেন সোনু।
এমন সময় আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটল, যখন মাওবাদীদের বিদ্রোহীদের থামাতে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে ভারত সরকার। আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে এই বিদ্রোহীদের দমন করতে চায় নয়াদিল্লি।
গাদচিরোলি নামের যে এলাকায় মাওবাদী সদস্যরা আত্মসমর্পণ করেছেন, তার কাছে ছত্তিশগড় রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা বলেন, ‘যাঁরা স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরে এসেছেন, তাঁদের স্বাগত জানাই। তবে যাঁরা ফিরে আসবেন না, তাঁদের যথাযথভাবে সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে মোকাবিলা করা হবে।’
এর আগে গত আগস্টে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মাও) এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, তারা তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম স্থগিত করছে। ভারত সরকারের বারবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ভারতে মাওবাদী সবচেয়ে শক্তিশালী হয়েছিল চলতি শতকের শুরুর দিকে। তখন তাদের ১৫ থেকে ২০ হাজার যোদ্ধা ছিল। ভারতের তিন ভাগের প্রায় এক ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত তারা। তবে বিগত কয়েক বছরে ভারত সরকারের কঠোরতার কারণে মাওবাদীদের তৎপরতা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।