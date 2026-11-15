ইন্টারনেট ব্যবসার গোপন চালিকাশক্তি কী
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বিবিসির দ্য গ্লোবাল স্টোরি অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ট্রিস্টান রেডমন্ডের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস–এর সাংবাদিক প্যাট্রিসিয়া নিলসন তাঁর অনুসন্ধানের কথা জানান। তাঁর বই ‘গিল্টি প্লেজার: হাউ দ্য লজিক অব পর্নো শেপড দ্য ইন্টারনেট’-এ তিনি দেখিয়েছেন, পর্নোগ্রাফি শিল্প শুধু ইন্টারনেটের এক কোণে থাকার কোনো বিষয় নয়। আজকের ইন্টারনেটে ব্যবসা করার ধরন, ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ এবং তাঁদের মনোযোগ ধরে রাখার কৌশল গড়ে উঠতেও এই পর্নোগ্রাফি শিল্পের ভূমিকা ছিল।