ইউনেসকো–ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের মধ্যে কোনগুলো পর্যটকদের সবচেয়ে বেশি টানে

বিশ্বে অসাধারণ সব জায়গা আছে। এর মধ্যে অল্প কিছু জায়গা জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে। বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ২০০টির বেশি স্থান ইউনেসকোর স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে কিছু স্থান ভ্রমণকারীদের বেশি মুগ্ধ করে।

ইউনেসকো–ঘোষিত এসব স্থানকে তুলনামূলক বেশি নান্দনিক মনে হয়। বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়া এমন ১০টি নান্দনিক স্থানের একটি তালিকা করেছে এভিয়েশন এ টু জেড। তালিকা অনুযায়ী স্থানগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

মাচুপিচু, পেরু

মাচুপিচু
মাচুপিচু নগরী হলো ইনকা সাম্রাজ্যের এক অমূল্য নিদর্শন। এটির অবস্থান পেরুর আন্দিজ পর্বতমালার চূড়ায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত এ শহরটি পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। পরে ১৯১১ সালে এটির সন্ধান পাওয়া যায়।

মাচুপিচুতে গেলে অসাধারণ প্রকৌশল আর মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশের এক মেলবন্ধন খুঁজে পাওয়া যায়। মাচুপিচুতে থাকা স্থাপনাগুলোর ছাদ, সেখানকার মন্দির ও পাথরের কাঠামোগুলো পাহাড়ি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে আছে।

অ্যাংকর ওয়াট, কম্বোডিয়া

অ্যাংকর ওয়াট
অ্যাংকর ওয়াট বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় স্থাপনা। এটি একটি মন্দির কমপ্লেক্স। ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই কমপ্লেক্সে রয়েছে মনোমুগ্ধকর মন্দির, জটিল খোদাই কাজ ও বিশাল জলাশয়।

এই ধর্মীয় স্থাপনাটি কম্বোডিয়ার খেমার সাম্রাজ্যের এক মহামূল্যবান নিদর্শন। অ্যাংকর ওয়াট মন্দিরটি সূর্য ওঠার সময় সবচেয়ে সুন্দর এবং জাদুকরি দেখায়।

দোলোমিতেস, ইতালি

দোলোমিতেস পর্বতমালা
ইতালির দোলোমিতেস পর্বতমালা ২০০৯ সালে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে। এখানকার চুনাপাথরের চূড়া, গভীর উপত্যকা ও নয়নাভিরাম গ্রামগুলো পর্বতারোহী এবং প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য স্বর্গের মতো পরিবেশ তৈরি করে। পর্যটকেরা এখানে ঘুরতে গেলে চারদিকে চমকপ্রদ সব দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন।

তাজমহল, ভারত

তাজমহল
আগ্রার তাজমহল বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত স্মৃতিস্থাপনাগুলোর একটি। এটি চিরন্তন প্রেমের প্রতীক। সম্রাট শাহজাহান তাঁর স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অসাধারণ এই স্থাপনা নির্মাণ করেন।

সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি এই সমাধি ভবন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করেছে। ১৯৮৩ সালে এটি বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান হিসেবে ইউনেসকোর স্বীকৃতি পায়।

ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক, যুক্তরাষ্ট্র

১৮৭২ সালে বিশ্বের প্রথম জাতীয় উদ্যান হিসেবে ইয়েলোস্টোন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৮ সালে ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এই পার্কে আছে ওল্ড ফেইথফুলের মতো প্রাকৃতিক গরম পানির ফোয়ারা। এ ছাড়া ইয়েলোস্টোনের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ও বৈচিত্র্যময় বন্য প্রাণী এটিকে বিশ্বের অন্যতম চমকপ্রদ প্রাকৃতিক গন্তব্য বানিয়েছে।

প্রাগ, চেক প্রজাতন্ত্র

প্রাগের ওল্ড টাউন স্কয়ার
প্রাগকে ‘হাজার খুঁটির শহর’ বলা হয়। এটি মধ্যযুগীয় ও বারোক স্থাপত্যের এক চমকপ্রদ নিদর্শন। ১৯৯২ সালে এ স্থানটি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেসকোর তালিকাভুক্ত হয়।

প্রাগ শহরটি একটি ঐতিহাসিক কেন্দ্র, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মধ্য ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকে প্রতিফলিত করছে। রাজকীয় দুর্গ থেকে শুরু করে প্রাণবন্ত ওল্ড টাউন স্কয়ার—সবকিছু মিলে প্রাগ বিশ্বের অন্যতম মনোমুগ্ধকর শহর হিসেবেই দাঁড়িয়ে আছে।

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ, ইকুয়েডর

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের সান্তা ক্রুজ দ্বীপ
প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ ১৯৭৮ সালে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি বিবর্তনের জীবন্ত জাদুঘর হিসেবে পরিচিত। ইকুয়েডরের উপকূল থেকে ১ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে এ দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান। এই দ্বীপপুঞ্জে এমন সব প্রজাতির প্রাণী বাস করে, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।
জনবিচ্ছিন্নতা এবং আগ্নেয়গিরির উৎপত্তির কারণে এটি পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ বাস্তুব্যবস্থা হয়ে উঠেছে। চার্লস ডারউইন তাঁর বিবর্তনতত্ত্বের জন্য অনুপ্রেরণা এখান থেকেই নিয়েছিলেন।

কাপাডোসিয়া, তুরস্ক

কাপাডোসিয়া ১৯৮৫ সালে ইউনেসকোর স্বীকৃতি পায়। এটি বিশ্বের অন্যতম মনোরম প্রাকৃতিক স্থানগুলোর একটি। অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়ে এখানে অদ্ভুত সব পাথরের গঠন তৈরি হয়েছে। সেখানে আছে প্রাচীন গুহা।

এই অঞ্চলটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের বসতির কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে এটি হট-এয়ার বেলুন রাইডের জন্য বিখ্যাত। সূর্যোদয়ের সময় এ ধরনের বেলুনে চড়ে উপত্যকাগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

ব্রুজেস, বেলজিয়াম

বেলজিয়ামের ব্রুজেস শহর একটি ঐতিহাসিক কেন্দ্র। এর খাল ও মধ্যযুগীয় সৌন্দর্যের কারণে এটিকে সাধারণত ‘উত্তরের ভেনিস’ বলে ডাকা হয়ে থাকে।

২০০০ সালে পুরোনো এ শহরটি ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় জায়গা করে নেয়। শহরটি তার গথিক স্থাপত্য সংরক্ষণ করেছে এবং আধুনিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এখানকার গাড়িমুক্ত রাস্তা, নয়নাভিরাম চত্বর ও ঐতিহাসিক গিল্ড হাউসগুলো দর্শকদের মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

বরোবুদুর, ইন্দোনেশিয়া

সেন্ট্রাল জাভায় অবস্থিত বরোবুদুর হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মন্দির। আগ্নেয়গিরির পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা এ স্থানটি নবম শতাব্দীর অন্যতম সেরা স্থাপত্যের নিদর্শন। এ স্থানটি ১৯৯১ সালে ইউনেসকোর স্বীকৃতি পায়।

বরোবুদুর একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক স্থান, অন্যদিকে স্থাপত্যকৌশলের এক অসাধারণ নিদর্শন।

