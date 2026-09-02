সিডনির ক্যাম্পবেলটাউন সিটির ডেপুটি মেয়র হলেন মাসুদ চৌধুরী
অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদে যুক্ত হলেন আরেক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মাসুদ চৌধুরী। নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের সিডনির ক্যাম্পবেলটাউন সিটি কাউন্সিলের নতুন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।
গতকাল মঙ্গলবার ক্যাম্পবেলটাউন সিটি কাউন্সিল কক্ষে আনুষ্ঠানিক আয়োজনে শপথ নেন তিনি। অনুষ্ঠানে কাউন্সিলর ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
দায়িত্ব গ্রহণের পর মাসুদ চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘ডেপুটি মেয়র কেবল পদবি নয়, এটি নাগরিক সেবার বড় দায়িত্ব। এতে কাজের পরিধি ও জবাবদিহি দুটিই বাড়ে। ক্যাম্পবেলটাউন বহু সংস্কৃতির নগরী; এখানে ৭৩টি ভাষার মানুষ বাস করেন। ডেপুটি মেয়র হিসেবে সবার অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করাই আমার প্রধান লক্ষ্য।’
নিজের শিকড় ও পরিকল্পনা তুলে ধরে মাসুদ চৌধুরী বলেন, ‘জন্ম বাংলাদেশে হওয়ায় নাড়ির টান সব সময়ই থাকবে। স্থানীয় আইন মেনে ক্যাম্পবেলটাউনের আবাসনসংকট নিরসন, পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং বিশেষ করে তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করতে চাই। এ জন্য সবার সহযোগিতা চাই।’
মাসুদ চৌধুরীর এই দায়িত্ব প্রাপ্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় প্রবাসীরা। সিডনির বার্ডিয়ার বাসিন্দা সাজিদুল ইসলাম বলেন, ‘ক্যাম্পবেলটাউনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কমিউনিটির প্রতিনিধিকে এই পদে দেখা গর্বের। এই অর্জন প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে মূলধারার রাজনীতি ও নেতৃত্বে যুক্ত হতে উৎসাহিত করবে।’