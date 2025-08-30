বিশ্ব

চলতি বছরের সেরা পডকাস্ট কোনগুলো, উপভোগ করবেন কীভাবে

প্রথম আলো ডেস্ক

জনপ্রিয় ব্রিটিশ কৌতুক অভিনেতা থেকে শুরু করে ভালো আড্ডা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বিতর্ক থেকে বীরত্বের ইতিহাস—বিবিসির ফিচার সাংবাদিকেরা শোনা ও দেখার জন্য চলতি বছরের সেরা কিছু পডকাস্ট বাছাই করেছেন। সেগুলো সম্পর্কে নিচে তুলে ধরা হলো।  

মিসিং ইন দ্য অ্যামাজন

দাবিতে ২০২২ সালে ব্রাজিলে হওয়া একটি বিক্ষোভের চিত্র
ছবি: রয়টার্স

ব্রাজিলের অ্যামাজনের গভীরে আদিবাসীদের টিকে থাকার লড়াইয়ের গল্পে ভরপুর এই উপত্যকা। এসব গল্পের টানেই ২০২২ সালে জাভারিতে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক ডম ফিলিপস ও আদিবাসী ব্রুনো পেরেইরা। সেখানে যাওয়ার পর তাঁরা দুজনই আচমকা নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁদের হত্যাকাণ্ড নিয়েই তৈরি করা হয়েছে অনুসন্ধানধর্মী পডকাস্ট মিসিং ইন দ্য অ্যামাজন।

এটি অপরাধভিত্তিক পডকাস্ট হলেও অপরাধের রোমহর্ষ বর্ণনার বদলে সেখানে ওই দুজনের জীবন, তাঁরা কেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন এবং কীভাবে মারা গেলেন—সেসব বিষয় উঠে এসেছে। সাংবাদিক টম ফিলিপস (ডমের আত্মীয় নন, তবে বন্ধু) ছয় পর্বে তুলে ধরেছেন বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক অপরাধ এবং জটিলতার কথা। পাশাপাশি তাঁদের মৃত্যু নিয়ে কিছু অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন টম। এই পডকাস্টটি শোনা যাবে জনপ্রিয় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানে।

রিক্লেইমিং-মনিকা লিউনস্কি

মনিকা লিউনস্কি
ছবি: রয়টার্স

একসময় মার্কিন রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে আলোচিত মনিকা লিউনস্কি নতুন করে নিজের জীবন সাজাচ্ছেন। নিজের নামেই শুরু করেছেন পডকাস্ট। আর সেই পডকাস্টের প্রথম পর্বে তিনি নিজেই ছিলেন অতিথি। খোলামেলাভাবে কথা বলেছেন ১৯৯৮ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ফাঁস হওয়ার বিষয়ে।

সামাজিক লাঞ্ছনা মোকাবিলা করে কীভাবে টিকে ছিলেন মনিকা, বলেছেন সেই গল্পও। এরপর তিনি ফিরে গেছে উপস্থাপকের ভূমিকায়। তাঁর পডকাস্টে অতিথি হিসেবে এসেছেন মার্কিন সাংবাদিক রোনান ফ্যারো, জনপ্রিয় মার্কিন গায়িকা ও অভিনেত্রী মাইলি সাইরাস এবং মার্কিন কৌতুক অভিনেত্রী চেলসি হ্যান্ডলারসহ আরও অনেকে। আড্ডায় অতিথিদের জীবনের নানা আঘাতের গল্প উঠে এসেছে।

ইউটিউবে এই পডকাস্ট দেখা যাবে এবং অ্যাপল পডকাস্ট বা স্পটিফাইয়ে শোনা যাবে।

চার্লিস প্লেস

যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলিনার মাইর্টল সমুদ্র সৈকতে চার্লি ফিটজেরাল্ডের মালিকানাধীন কিংবদন্তি নাইটক্লাবটি ছিল এক সময় বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের আড্ডাখানা। ১৯৩০ থেকে পঞ্চাশের দশকে লিটল রিচার্ড, মারভিন গে, বিলি হলিডে থেকে ওটিস রেডিং পর্যন্ত—অনেকেই এসেছিলেন এখানে। এখন অবশ্য নাইটক্লাবটি অনেকেই জানে না। বর্ণভেদের অবসানের অনেক আগে চার্লিস প্লেসে দক্ষিণের ‘জিম ক্রো’ আইন উপেক্ষা করে কৃষ্ণাঙ্গ ও শেতাঙ্গদের একসঙ্গে নাচার সুযোগ করে দেওয়া হতো।

চার্লি ফিটজেরাল্ডের জীবন, স্থানীয় মানুষের স্মৃতিচারণা, নাইটক্লাবের গল্প এবং কীভাবে চার্লির ওপর কু ক্লাক্স ক্লান গোষ্ঠী হামলা করেছিল—সেসব বিষয় নিয়েই তৈরি করা হয়েছে পাঁচ পর্বের চার্লিস প্লেস নামের এই পডকাস্ট। আকর্ষণীয় আবহ সংগীত এবং প্রাণবন্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই পডকাস্টে এক ব্যক্তির জীবনের ভেতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আনন্দ ও বেদনার ইতিহাস উঠে এসেছে।  

পুশকিন ডট এফএম বা অ্যাটলাস অবস্কিউরা ডটকমে এই পডকাস্ট শোনা যাবে।

স্টকড

‘সুইট ববি’ বা ‘ক্যান আই টেল ইউ আ সিক্রেট?’—এর মতো ভয়াবহ অনলাইন প্রতারণার গল্প নিয়ে তৈরি পডকাস্ট স্টকড। হান্নাহ মসম্যান মুর নামের এক নারীর অনলাইনে হয়রানি হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং রহস্যময় অপরাধীর খোঁজ এই পডকাস্টের মূল বিষয়।

যুক্তরাজ্যে বিবিসি সাউন্ডস এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে অ্যাপল পডকাস্টে এটি শোনা যাবে।

সিগন্যাল হিল

সিগনাল হিল একটি স্বাধীন ‘অডিও সাময়িকী’। এটির পডকাস্টগুলো ব্যতিক্রমধর্মী। প্রচলিত অপরাধভিত্তিক কাহিনি বা তারকা আড্ডা নয়, বরং এই পডকাস্টে সাময়িকীতে প্রকাশিত ছোট ছোট গল্প বা নিবন্ধের মতো কয়েকটি পর্ব থাকে।

এসব পর্বে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ইতিহাসভিত্তিক নানা বিষয় উঠে আসে। প্রতিটি পর্ব শ্রোতার জন্য একটি নতুন জগতের দরজা খুলে দেয়।
সিগন্যাল হিল ডট এফএমে এই পডকাস্ট শোনা যাবে।  

দ্য ওয়ার্ল্ড অব উডহাউস

জনপ্রিয় ব্রিটিশ লেখক ও কৌতুক রচয়িতা পি জি উডহাউস তাঁর উপন্যাসের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বিশেষ করে আরিস্টোক্র্যাট বার্টি উস্টার এবং তার ভ্যালেট জিভসকে কেন্দ্র করে লেখা গল্পগুলোর জন্য তিনি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।
লেখকের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে দ্য ওয়ার্ল্ড অব উডহাউস নামের পডকাস্টটি তৈরি করা হয়। ব্রিটিশ কৌতুক অভিনেতা এবং পি জি উডহাউস সোসাইটি ইউকের সভাপতি আলেকজান্ডার আর্মস্ট্রং পডকাস্টটি উপস্থাপনা করেছেন। তিনি পডকাস্টে উডহাউসের কয়েক খ্যাতনামা ভক্তের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা

উডহাউসকে নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন।  
ইউটিউব এবং অ্যাপল পডকাস্টে এটি শোনা যাবে।

লাকি বয়

১৯৮০-এর দশকের শেষদিকে উত্তর লন্ডনে ১৪ বছরের এক কিশোরকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন ২৭ বছরের এক নারী শিক্ষক। ওই ঘটনা নিয়ে নানা গুজব ছড়াতে শুরু করে। কিন্তু মানুষ বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। এমনকি কেউ কেউ বলেছে— ওই কিশোর ভাগ্যবান।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তৈরি করা হয়েছে ‘লাকি বয়’ নামের চার পর্বের পডকাস্টটি। এখানে নিপীড়ন নিয়ে সমাজে বিভ্রান্ত মনোভাব এবং ওই কিশোরের গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সাংবাদিক ক্লোয়ি হাজিমাথেউ।

পডকাস্টটি অ্যাপল পডকাস্ট ও স্পটিফাইয়ে শোনা যাবে।

গুড রোবট


যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন সংবাদমাধ্যম ভক্সের দুটি দল ফিউচার পারফেক্ট ও আনএক্সপ্লেইনেবল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর চার পর্বের একটি পডকাস্ট বানিয়েছে। এটির নাম দেওয়া হয়েছে গুড রোবট।

পডকাস্টের উপস্থাপিকা জুলিয়া লংগোরিয়া শ্রোতাদের সামনে চ্যাটজিপিটির মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল কীভাবে কাজ করে এবং ভবিষ্যতে এগুলো মানবতার জন্য আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ হবে—সে সব বিষয় তুলে ধরেছেন।
অ্যাপল পডকাস্ট এবং ভক্সে এটি শোনা যাবে।  

গুড হ্যাং উইথ অ্যামি পোহলার

অ্যামি পোহলার
ছবি: এএফপি

কৌতুক, টেলিভিশন ও সিনেমায় সাফল্যের পর এবার পডকাস্টে এসেছেন মার্কিন অভিনেত্রী অ্যামি পোহলার। তিনি বহু বছর ধরে বিনোদন জগতে কাজ করছেন। এই সময় গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো কাজে লাগিয়েছেন তাঁর পডকাস্ট গুড হ্যাং উইথ অ্যামি পোহলারে।

মার্কিন অভিনেত্রী টিনা ফে, কানাডীয় কৌতুক অভিনেতা মার্টিন শর্ট, হলিউড তারকা ডাকোটা জনসন, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামাও এই পডকাস্টে অতিথি হয়ে এসেছেন।

অ্যামি অতিথিদের সঙ্গে কর্মজীবন, পরিবার ও জীবনধারা নিয়ে আড্ডা দেন। পোহলারের উপস্থাপনা, রসবোধ এবং হাসি এমন এক আবহ তৈরি করে যে শ্রোতাদের কাছে মনে হবে, তারা যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছেন।
পডকাস্টটি রিঙ্গার ও ইউটিউবে দেখা যাবে এবং স্পটিফাইয়ে শোনা যাবে।

১০

রোরি স্টুয়ার্ট: দ্য লং হিস্ট্রি অব হিরোইজম

সাংবাদিক রোরি স্টুয়ার্ট
ছবি: রয়টার্স

ব্রিটিশ কূটনীতিক ও রাজনীতিক রোরি স্টুয়ার্টের জনপ্রিয় পডকাস্ট দ্য লং হিস্ট্রি অব হিরোইজম। পাঁচ পর্বের এই পডকাস্ট মূলত বীরত্বগাথার ইতিহাস নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই পডকাস্টের শুরুতেই রোরি বলেন, তিনি যৌবনে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মতো বীর হতে চেয়েছিলেন, যিনি মহৎ উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।  তবে সেসব বীরত্বগাথা আজকের এই জটিল পৃথিবীতে প্রাসঙ্গিক নয় বলেও যুক্তি দেন রোরি।

বীরদের ইতিহাস এবং বীরত্বের ধারণা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার সুলুক সন্ধান করতে রোরি স্টুয়ার্ট তাঁর শ্রোতাদের হাজার বছর আগের পৃথিবী থেকে ঘুরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন।

গ্রিক পুরানের বিখ্যাত বীর আকিলিস থেকে শুরু করে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভলোদিমির জেলেনস্কি পর্যন্ত তিন হাজার বছর ধরে বীরত্বের ধারণা কীভাবে বিকশিত হয়েছে, তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সুপারহিরো আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই যুগে এখনো কি সত্যিকারের বীরেরা আছে, নাকি তাদের প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে গেছে—সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন এই সাংবাদিক।

যুক্তরাজ্যে বিবিসি সাউন্ডস এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিবিসির ওয়েবসাইটে এ পডকাস্ট শোনা যাবে।

