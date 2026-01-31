মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণে নিহত ১, আহত ১৪

রয়টার্স
ইরানের উপকূলবর্তী এলাকা ও হরমুজ প্রণালিতে অবস্থিত বন্দর আব্বাসের দৃশ্য। ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ছবি: রয়টার্স

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বন্দর আব্বাসে আজ শনিবার এক বিস্ফোরণে অন্তত একজন নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় একজন কর্মকর্তা ইরানের সংবাদ সংস্থাগুলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন। কিন্তু বিস্ফোরণের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে দাবি করেছিলেন, বিস্ফোরণের ঘটনায় ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কোরের (আইআরজিসি) নৌবাহিনীর কমান্ডারকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। কিন্তু এ দাবি ‘সম্পূর্ণ মিথ্যা’।

তেহরান টাইমস জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যমটি এ বিষয়ে পরে আর কোনো তথ্য জানায়নি। বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পর্কে জানতে ইরানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রয়টার্সের পক্ষে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

পরে ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা মেহর জানায়, বন্দর আব্বাসের একটি ভবনে গ্যাস লিক থেকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের বরাতে বার্তা সংস্থাটি এ কথা জানিয়েছে।

এদিকে ইরাক সীমান্তবর্তী ইরানের আহভাজ শহরে শনিবার গ্যাস–সম্পর্কিত বিস্ফোরণের পৃথক এক ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে তেহরান টাইমস। তাৎক্ষণিক এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে ইসরায়েলের দুজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইরানে আজকের বিস্ফোরণের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পৃক্ততা নেই।

ইরানে এমন একসময়ে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল, যখন তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। ইরানের দেশব্যাপী সাম্প্রতিক বিক্ষোভ ও পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে দেশ দুটির মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বৃহস্পতিবার বলেন, যুদ্ধজাহাজের একটি নৌবহর (আর্মাদা) ইরানের দিকে যাচ্ছে। গতকাল শুক্রবার একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে ভাবছেন ট্রাম্প। এসব বিকল্পের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলাও রয়েছে।

শনিবার সকালে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইউরোপীয় নেতারা ইরানের অর্থনৈতিক সমস্যার সুযোগ নিচ্ছেন, বিশৃঙ্খলা উসকে এবং জনগণকে ‘দেশকে টুকরো টুকরো করার’ প্ররোচনা দিচ্ছেন।

হরমুজ প্রণালিতে অবস্থিত বন্দর আব্বাস কনটেইনার ওঠানামার দিকে থেকে ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর। হরমুজ প্রণালি ইরান ও ওমানের মধ্যে অবস্থিত। বিশ্বের সমুদ্রপথে যত জ্বালানি তেল সরবরাহ হয়, সেটার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হয় এ প্রণালি দিয়ে।

গত এপ্রিলে বন্দর আব্বাসে একটি বড় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। এতে ২০ জনের বেশি মানুষ নিহত এবং এক হাজারের বেশি আহত হয়েছিলেন। নাগরিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল বলে ওই সময় এক তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘিরে গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে তেহরানের গ্র্যান্ড বাজারে ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। দ্রুত তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ থেকে ধর্মীয় শাসনের অবসানের দাবি ওঠে। সরকার শক্ত হাতে বিক্ষোভ দমন করে।

ইরানের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, বিক্ষোভে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর ৫০০ সদস্য রয়েছেন।

