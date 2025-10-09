ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ‘মনগড়া’ অভিযোগ নেতানিয়াহুর: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ‘মনগড়া’ অভিযোগ নেতানিয়াহুর: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইরান গত মঙ্গলবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর একটি বক্তব্যকে ‘মিথ্যা ও মনগড়া’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, ইরান এমন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে যা যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোয় আঘাত হানতে সক্ষম হবে।
মার্কিন পডকাস্টার বেন শাপিরোর সঙ্গে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন, ইরান এখন ৮ হাজার কিলোমিটার পাল্লার আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে। তিনি আরও বলেন, এর সঙ্গে আর তিন হাজার কিলোমিটার যোগ করলেই তারা নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বোস্টন, মিয়ামি এমনকি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোর বাসভবনেও আঘাত হানতে পারবে।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এ বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বলেন, ইসরায়েল ইরানের আত্মরক্ষামূলক সামরিক সক্ষমতাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে সেটিকে হুমকি হিসেবে দেখাতে চায়। এক্সে (সাবেক টুইটার) আরাগচি লিখেছেন, ‘ইসরায়েল এখন আমাদের প্রতিরক্ষামূলক ক্ষমতাকে মনগড়া হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে।’