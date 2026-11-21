সৌদি জোটের ‘বিশেষ অভিযান’-এর পর রিয়াদে ইয়েমেনের হুতিদের হামলা
ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা আজ শনিবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে হামলা চালিয়েছে। দেশটিতে হুতিদের বিরুদ্ধে লড়াইরত সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের ‘বিশেষ অভিযানের’ প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেওয়ার পর এ হামলা চালানো হয়।
ইয়েমেনে নতুন করে লড়াই শুরু হওয়ার পর সৌদি আরবকেও একের পর এক হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে। গত জুলাইয়ে সৌদি আরবের প্রতিবেশী দেশ ইয়েমেনে নতুন করে সংঘাত শুরু হয়। সেখানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে রিয়াদ, আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ইরান সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতিরা।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, সৌদি আরবের বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ স্থানীয় সময় আজ শনিবার ভোরে রিয়াদে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছিল।
এর আগে বৃহস্পতিবার হুতিদের হামলায় সৌদি রাজধানী রিয়াদের সবচেয়ে উঁচু ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
গতকাল শুক্রবার লোহিত সাগরের বন্দরনগরী হোদেইদা ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের হামলার পর প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল হুতিরা। এরপরই সৌদি আরবে হামলা চালানো হয়।
বার্তা সংস্থা এএফপির এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, সৌদি কর্তৃপক্ষ সতর্কতা জারির কিছুক্ষণ পর তিনি দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। পরে ওই সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছিল, শহরটি ‘শত্রুপক্ষের আকাশপথে হামলার হুমকির’ মুখে রয়েছে।
পরে ইয়েমেনের সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট জানায়, রাজধানী রিয়াদের দিকে ধেয়ে যাওয়া হুতিদের তিনটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তারা ‘প্রতিহত ও ধ্বংস’ করেছে।
হুতিরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানায়, তারা সৌদি আরবজুড়ে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাচ্ছে। এসব লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে রিয়াদও রয়েছে।
বার্তা সংস্থা এএফপির এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, সৌদি কর্তৃপক্ষ সতর্কতা জারির কিছুক্ষণ পর তিনি দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। পরে ওই সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছিল, শহরটি ‘শত্রুপক্ষের আকাশপথে হামলার হুমকির’ মুখে রয়েছে।
গতকাল শুক্রবার লোহিত সাগরের বন্দরনগরী হোদেইদা ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের হামলার পর প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল হুতিরা। এরপরই সৌদি আরবে হামলা চালানো হয়।
সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘বিশেষ অভিযানে’ হোদেইদায় চোরাচালান ও অস্ত্র পরিবহনের কার্যক্রমে আঘাত হানা হয়েছে।
এ ছাড়া সানা, সাদা ও তাইজ প্রদেশেও হামলা চালানো হয়েছে। কয়েক মাস ধরে চলা সংঘাতের মধ্যে এসব হামলা সহিংসতাকে আরও উসকে দিয়েছে।
রিয়াদের কিং আবদুল্লাহ ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট এড়িয়ে চলার জন্য লোকজনকে সতর্ক করে হুতিরা। কয়েক সপ্তাহ আগেই ওই এলাকার কার্যালয়গুলো খালি করা হয়েছিল। হুতিরা এলাকাটিকে ‘সামরিক লক্ষ্যবস্তু’ বলে উল্লেখ করেছে।
হোদেইদায় হামলা হলে সৌদি আরবের জেদ্দা ও লোহিত সাগরের অন্যান্য বন্দরে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছিল হুতিরা। একই সঙ্গে বিমান সংস্থাগুলোকে সতর্ক করে বলেছিল, সৌদি আকাশসীমা ‘অনিরাপদ’। এ ছাড়া রিয়াদের অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আল-শুকাইক এলাকার একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রেও হামলার হুমকি দিয়েছিল গোষ্ঠীটি।
‘বিশেষ অভিযান’
ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি বলেন, তাদের বাহিনী হোদেইদা বন্দরে এমন কিছু কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতাকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে, যেগুলো চোরাচালান এবং অস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরিবহনে ব্যবহার করা হতো।
এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তুর্কি আল-মালিকি আরও বলেন, তাঁদের জোট সানায় ‘সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে’ হামলা চালিয়েছে। এসব লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন স্থাপনা এবং একটি সরবরাহকেন্দ্র রয়েছে।
ইয়েমেন সীমান্তের কাছে জিজান অঞ্চলের আকাশে দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ আল-শুকাইকে গিয়ে পড়ে।
অন্যদিকে হুতিদের সামরিক মুখপাত্র দাবি করেন, গোষ্ঠীটি আল-শুকাইক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও জিজান বন্দরে ‘নিখুঁত ও সরাসরি’ হামলা চালিয়েছে। এতে ‘ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি’ হয়েছে।
জোটের বিমান হামলার পর মোচা শহরের ক্ষতিগ্রস্ত একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ছবি হুতিদের টেলিভিশন চ্যানেল আল-মাসিরাহতে প্রচার করা হয়।
রিয়াদের অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি টাওয়ারে হুতিদের হামলার পর সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট পাল্টা হামলা চালায়। বিশ্বের শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরবের ওপর এটি ছিল সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় হামলা।
সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (পিআইএফ) কার্যালয় থাকা রিয়াদের সবচেয়ে উঁচু ভবনটি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।প্রত্যক্ষদর্শী
প্রত্যক্ষদর্শীরা এএফপিকে জানান, সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (পিআইএফ) কার্যালয় থাকা রিয়াদের সবচেয়ে উঁচু ভবনটি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
হুতিরা বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের হামলায় ৪১ জন নিহত হয়েছেন।
আর ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী বলেছে, তাদের বিমান ও ড্রোন হামলার পাশাপাশি কামানের শত শত গোলাবর্ষণে ১৯৩ জন হুতি যোদ্ধা নিহত বা আহত হয়েছেন।
যদিও হতাহতের এই সংখ্যার কোনোটিই স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
‘সৌদি আকাশসীমা অনিরাপদ’
সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট হোদেইদা বন্দরের বেসামরিক লোকজনকে সরে যাওয়ার সতর্কবার্তা দেওয়ার পর হুতিরা সৌদি আরবের লোহিত সাগর উপকূলের জেদ্দা ও অন্যান্য বন্দরে হামলার হুমকি দেয়।
গোষ্ঠীটি সব বিমান সংস্থাকে সতর্ক করে বলেছে, ‘সৌদি আকাশসীমা অনিরাপদ। আগামী কয়েক ঘণ্টায় এটি আমাদের সামরিক অভিযানের ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। তবে মক্কা ও মদিনার পবিত্র আকাশসীমা এর বাইরে থাকবে।’
এ ছাড়া রিয়াদের কিং আবদুল্লাহ ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট এড়িয়ে চলার জন্য লোকজনকে সতর্ক করে হুতিরা। কয়েক সপ্তাহ আগেই ওই এলাকার কার্যালয়গুলো খালি করা হয়েছিল। হুতিরা এলাকাটিকে ‘সামরিক লক্ষ্যবস্তু’ বলে উল্লেখ করেছে।
ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে চার বছর ধরে চলা যুদ্ধবিরতি গত জুলাইয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকে দুই পক্ষ পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়ে আসছে।
শুক্রবার ভোরে হুতিরা অভিযোগ করে, সৌদি বাহিনীর হামলায় ইয়েমেনে একটি বেসামরিক নৌযান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১৯ জন নিহত হয়েছেন।
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেন সরকারের বাহিনী চলতি মাসে লোহিত সাগরের বাব আল-মানদেব প্রণালির কাছের কিছু এলাকা থেকে সরে গেছে। ফলে এসব এলাকার নিয়ন্ত্রণ হুতিদের হাতে চলে যায়। গোষ্ঠীটি গত সেপ্টেম্বরে বড় ধরনের অভিযান শুরু করে।
হুতিরা এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেন সরকারের অন্তর্বর্তী রাজধানী এডেনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ২০১৪ সালে হুতিদের সানা দখলের পর ওই সরকার এডেনে পালিয়ে যায়।
২০১৫ সালের শুরুর দিকে হুতিদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনে সামরিক হস্তক্ষেপ করে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট। এই সংঘাতে কয়েক লাখ মানুষ নিহত হয়েছেন এবং বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে।
চলমান হামলা নিয়ে শুক্রবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ।