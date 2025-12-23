মসজিদে নববির মুয়াজ্জিন শেখ ফয়সাল বিন আবদুল মালিকের ইন্তেকাল

মসজিদে নববির মুয়াজ্জিন শেখ ফয়সাল বিন আবদুল মালিকের ইন্তেকাল
মদিনার মসজিদে নববির দীর্ঘদিনের মুয়াজ্জিন শেখ ফয়সাল বিন আবদুল মালিক আল নুমান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সৌদি আরবের গণমাধ্যম জানিয়েছে, গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় তিনি ইন্তেকাল করেন। কিছুদিন ধরে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি।
শেখ ফয়সাল ইসলামের অন্যতম পবিত্র স্থানে কয়েক দশক ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে নামাজের আজান দিয়ে গেছেন।
২৫ বছর ধরে শেখ ফয়সালের কণ্ঠ মসজিদ প্রাঙ্গণ ও মিনারজুড়ে পরিচিত এক সুর ছিল, যা দিনে পাঁচবার মুসল্লিদের নামাজের জন্য আহ্বান জানাত।
শেখ ফয়সালের সংযমী সুর এবং স্থিরভাবে আজান দেওয়ার ভঙ্গি অসংখ্য মুসল্লি ও মসজিদে প্রবেশ করা দর্শনার্থীদের আধ্যাত্মিক স্মৃতিতে গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছে।
সৌদি সংবাদপত্র ওকাজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ ফয়সাল তাঁর জীবন পুরোপুরি আজানের সেবায় উৎসর্গ করেছেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত বিনয় ও ভক্তির সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।
শেখ ফয়সাল মসজিদে নববিতে আজানের সেবায় বিশেষ একটি পরিবারের ঐতিহ্যের অংশ ছিলেন। তিনি তাঁর বাবা শেখ আবদুল মালিক আল নুমানকে অনুসরণ করে মাত্র ১৪ বছর বয়সে মসজিদে আজান দিতে শুরু করেন। মৃত্যুর আগপর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।
নরম কণ্ঠ ও গম্ভীর উপস্থিতির জন্য পরিচিত শেখ ফয়সাল মসজিদের অন্যতম স্বনামধন্য মুয়াজ্জিন হিসেবে পরিচিত ছিলেন।