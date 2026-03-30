ট্রাম্প চাইলেই ইরান যুদ্ধ থেকে একতরফা সরতে পারবেন না: বিশ্লেষকের অভিমত
কমনওয়েলথ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়ার প্রধান ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক সতর্ক করে বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত সম্ভবত ‘অন্তত জুন মাস পর্যন্ত’ স্থায়ী হবে। তাঁর মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইলেই একতরফাভাবে ইরানের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবেন না।
বিশ্লেষক ম্যাডিসন কার্টরাইট বলেন, ট্রাম্পের আগের বাণিজ্যনীতিগুলোর মতো এখানেও তিনি শেষ মুহূর্তে পিছু হটবেন—এমন আশা করা ঠিক হবে না।
কার্টরাইট ব্যাখ্যা করেন, শুল্কনীতি নির্ধারণ করা প্রেসিডেন্টের বিশেষ অধিকার। কিন্তু ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ কখন শেষ হবে, তা তিনি একা বা একতরফা ঠিক করতে পারেন না।
অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় মন্ত্রিসভা যখন জ্বালানি–সংকট মোকাবিলায় একটি ঐক্যবদ্ধ কৌশল তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন কার্টরাইট জানান কেন ফেডারেল ও রাজ্য নেতাদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের পরিকল্পনা করা উচিত। কারণ, ইরান যুদ্ধ দেশটির সীমিত জ্বালানির মজুতকে সংকটে ফেলতে পারে।
অন্যদিকে ইরানকে সুবিধা দেয়—এমন কোনো চুক্তি না করে যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে গেলে ইরান যে হরমুজ প্রণালি খুলে দেবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।
কার্টরাইটের মতে, যুদ্ধ শেষ করার জন্য যেকোনো স্থায়ী চুক্তিতে অবশ্যই ইসরায়েল ও ইরান, উভয় পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
বর্তমানে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের দাবির মধ্যে কোনো মিল নেই। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। যদি যুক্তরাষ্ট্র তার লক্ষ্য পূরণ হওয়ার আগেই যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়, তবে ইসরায়েল সম্ভবত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।
ট্রাম্পের আগের বাণিজ্যনীতিগুলোর মতো এখানেও তিনি শেষ মুহূর্তে পিছু হটবেন, এমন আশা করা ঠিক হবে না।ম্যাডিসন কার্টরাইট, অস্ট্রেলীয় বিশ্লেষক
অন্যদিকে ইরানকে সুবিধা দেয়—এমন কোনো চুক্তি না করে যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে গেলে ইরান যে হরমুজ প্রণালি খুলে দেবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।