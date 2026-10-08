মধ্যপ্রাচ্য

সৌদি আরবে দুটি বিমানবন্দরে হামলা, নারীসহ ৩ বিদেশি নিহত, আহত ৩৬

আল–জাজিরা
হামলার পর কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জ্বালানি সংরক্ষণ এলাকা থেকে কালো ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী উড়তে দেখা যায়। সৌদি আরবের রিয়াদে, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ছবি: রয়টার্স

সৌদি আরবের দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলায় নারীসহ তিনজন বেসামরিক বিদেশি নাগরিক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অন্তত ৩৬ জন। দেশটির অভিযোগ, ইয়েমেনের ইরানপন্থী সমস্ত্র গোষ্ঠী হুতিরা এ হামলার পেছনে জড়িত।

স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার ও আজ বৃহস্পতিবার হামলা দুটি চালানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি হামলা হয়েছে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। আরেকটি হামলা হয়েছে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের আবহা শহরের আবহা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

সৌদি আরবের জেনারেল অথরিটি অব সিভিল এভিয়েশন এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আবহা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুতিদের হামলায় দুজন বিদেশি নারী নিহত হয়েছে। তাদের একজন মরক্কো, অন্যজন আলজেরিয়ার নাগরিক। এ হামলায় ২৮ জন আহত হয়েছে।

অন্যদিকে রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুতিদের হামলায় একজন বিদেশি নিহত হয়েছে। তিনি সুদানের নাগরিক। হামলায় আটকজন আহত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনই সৌদি আরবের নাগরিক।

হামলায় হতাহতের নাম–পরিচয় তাৎক্ষনিকভাবে জানানো হয়নি।

কোন বিমানবন্দরে কখন হামলা হয়েছে, সে বিষয়ে বিবৃতিতে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার আর আজ বৃহস্পতিবার এসব হামলা হয়েছে।

সৌদি আরবের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি)।

আরও পড়ুন

ইয়েমেনের এডেন বিমানবন্দর লক্ষ্য করে হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, তীব্র হচ্ছে লড়াই

ইয়েমেনে হুতিদের বিরুদ্ধে চলমান সৌদি জোটের অভিযান ঘিরে সংকটময় পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসব হামলার ঘটনায় সৌদি আরবে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে রিয়াদের মার্কিন দূতাবাস।

আরও পড়ুন

‘মক্কা চুক্তি’ কার্যকর: সৌদি আরবে সেনা মোতায়েন করতে সম্মত তুরস্ক ও পাকিস্তান

আরও পড়ুন

হুতি নিয়ন্ত্রিত এলাকা উদ্ধারে সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের ঘোষণা ইয়েমেনের, পাশে সৌদি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরও পড়ুন