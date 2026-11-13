রুবিও অবরোধের পক্ষে, ভ্যান্স চান সমঝোতা: ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত কী

আল-জাজিরার এক্সপ্লেইনার
রুবিও অবরোধের পক্ষে, ভ্যান্স চান সমঝোতা: ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত কী
ইরানের বিরুদ্ধে আরও সামরিক পদক্ষেপ নাকি কূটনীতির মাধ্যমে সমঝোতা—এই দোটানার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আপাতত দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক চাপ ও অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার পথই বেছে নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ইরানের ওপর ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক চাপ এতটাই কার্যকর হচ্ছে যে দেশটির বিরুদ্ধে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজন নেই।
ইরানের সঙ্গে সংঘাত নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বক্তব্য প্রায়ই বদলাচ্ছে। রুবিওর এ মন্তব্য সেই ধারাবাহিকতারই সর্বশেষ সংযোজন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির বড় পরাজয়ের পর তিনি এ মন্তব্য করলেন। ট্রাম্প আগেই স্বীকার করেছেন, এ পরাজয়ের পেছনে সম্ভবত যুদ্ধের প্রতি জনসাধারণের বিরোধিতারও কিছুটা ভূমিকা ছিল।
তাহলে প্রশাসনের অন্য কর্মকর্তাদের অবস্থানের সঙ্গে রুবিওর সর্বশেষ মন্তব্যের মিল-অমিল কোথায়? আর এসব বক্তব্য সংঘাতের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কী ইঙ্গিত দিচ্ছে?
সংঘাত নিয়ে ট্রাম্প, রুবিও ও ভ্যান্স কী বলেছেন
প্যারিসে শিল্পোন্নত সাত দেশের জোট জি-৭-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পর মঙ্গলবার রুবিও বলেন, ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক চাপ এতটাই কার্যকর হচ্ছে যে দেশটির বিরুদ্ধে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজন নেই।
রুবিও বলেন, ‘অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যমে একই লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে আমাদের সামরিক হামলা চালানোর প্রয়োজন নেই। এটা অচলাবস্থা নয়। ইরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়বে।’
উত্তেজনাপূর্ণ হরমুজ প্রণালি ও এর আশপাশে ‘জাহাজ চলাচলের সুরক্ষায়’ সহায়তা করতেও জি-৭-এর মিত্রদের তাগিদ দেন রুবিও। তিনি বলেন, মার্কিন বাহিনী সেখানে থাকবে।
সংঘাতের অবসানের পথে ‘ইতিবাচক অগ্রগতি’ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি বদলালে ব্যবস্থা নিতে যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে।ডোনাল্ড ট্রাম্প, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এসব বক্তব্যের সঙ্গে গত সোমবার দেওয়া ট্রাম্পের মন্তব্যের বেশ মিল রয়েছে। সেদিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ইরানে আরও হামলার সম্ভাবনা ‘খুবই কম’।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা ‘বর্তমান পরিস্থিতি’ বজায় রাখার পক্ষে। এর মাধ্যমে তিনি ইরানের বন্দরগুলোর ওপর মার্কিন অবরোধের কথা বোঝান। ট্রাম্প আরও বলেন, সংঘাতের অবসানের পথে ‘ইতিবাচক অগ্রগতি’ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি বদলালে ব্যবস্থা নিতে যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে।
ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এ যুদ্ধের বিষয়ে তুলনামূলক বেশি সমালোচনামুখর। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে তিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পরাজয়ের জন্য ইরান যুদ্ধকে দায়ী করেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একটি সূত্রের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ভ্যান্স ইরানের সঙ্গে সমঝোতার পক্ষে। তবে ট্রাম্প মনে করেন, এ মুহূর্তে তা সম্ভব নয়।
ইরান যুদ্ধের কৌশল নিয়ে বিভক্তি কোথায়
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সংঘাত বন্ধের আলোচনা কয়েক মাস ধরে কার্যত থমকে আছে। হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে ইরান যেসব শর্ত দিয়েছে, সেগুলো লঙ্ঘন করছে বলে দাবি করে দেশটি বিভিন্ন জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা বাড়াচ্ছে এবং দেশটির বন্দরগুলোতে অবরোধ বজায় রেখেছে। ইরানের স্থলপথের সরবরাহের পথগুলোও বন্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে ওয়াশিংটনের।
গত সেপ্টেম্বরে হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়া এবং আলোচনা শুরুর জন্য সাত দিনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছিল ইরান। পরে তেহরান জানায়, এই সময়সীমা দুই দিনে নামিয়ে আনা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তেহরানের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, জুনের সমঝোতা স্মারক ভেস্তে যাওয়ার পর ওয়াশিংটন যেসব নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, সেগুলো তুলে নেওয়া; এ অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি কমানো; তেলসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞায় ছাড় আবার চালু করা এবং জব্দ করা ইরানি অর্থ ছেড়ে দেওয়া।
ইরানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মেয়াদে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ বজায় রাখার মার্কিন নীতি শুধু একটি ‘অস্থিতিশীল পরিস্থিতি’ দীর্ঘায়িত করবে। শেষ পর্যন্ত তা আরও সামরিক সংঘাতে গড়াবে।ট্রিটা পারসি, নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট, কুইন্সি ইনস্টিটিউট ফর রেসপনসিবল স্টেটক্রাফট
মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের সঙ্গে কথা বলা কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প দুটি পথ নিয়ে দোটানায় আছেন। একটি হলো অজনপ্রিয় যুদ্ধ আবার শুরু করা, অন্যটি তেহরানের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা আরও জোরদার করা। আপাতত তিনি মাঝামাঝি একটি পথ বেছে নিয়েছেন। সেটি হলো পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযানে না ফিরে ইরানের ওপর চাপ আরও বাড়ানো।
মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে অ্যাক্সিওস জানিয়েছে, প্রশাসনের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এই কৌশলের পক্ষে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর পরিচালক জন র্যাটক্লিফ। ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারও এ কৌশল সমর্থন করছেন।
তবে সংবাদমাধ্যমটির সঙ্গে কথা বলা একজন মার্কিন কর্মকর্তা জানান, পাকিস্তান, ইরাক, তুরস্কসহ এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি মিত্রদেশ উদ্বিগ্ন। তাদের আশঙ্কা, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে চাপ বজায় রাখলে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কুইন্সি ইনস্টিটিউট ফর রেসপনসিবল স্টেটক্রাফটের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রিটা পারসি বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মেয়াদে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ বজায় রাখার মার্কিন নীতি শুধু একটি ‘অস্থিতিশীল পরিস্থিতি’ দীর্ঘায়িত করবে। শেষ পর্যন্ত তা আরও সামরিক সংঘাতে গড়াবে।
তবে ট্রিটা পারসির মতে, ট্রাম্পের জন্য এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ হতে পারে নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ ‘কাগজে-কলমে’ বহাল রেখে নীরবে সেগুলো শিথিল করা।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের সঙ্গে কথা বলা মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প দুটি পথ নিয়ে দোটানায় আছেন। আপাতত তিনি মাঝামাঝি একটি পথ বেছে নিয়েছেন। সেটি হলো পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযানে না ফিরে ইরানের ওপর চাপ আরও বাড়ানো।
পারসি আল-জাজিরাকে বলেন, এ ক্ষেত্রে ‘ট্রাম্প সরে আসবেন এবং দাবি করবেন, অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞার কাঠামো বহাল রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তিনি সেগুলো এমনভাবে ধীরে ধীরে অকার্যকর হতে দেবেন, যা সহজে চোখে পড়বে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘অবরোধ শিথিল হতে শুরু করবে, নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ দুর্বল হতে থাকবে। আর ধীরে ধীরে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য ও দেশটিতে বিনিয়োগ শুরু করবে।’
পারসি বলেন, ‘এভাবে একটি নতুন ভারসাম্য তৈরি হবে। সেখানে নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ এতটা থাকবে যে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করতে পারবে, বিধিনিষেধ এখনো বহাল আছে। আবার প্রয়োগ এতটাই শিথিল থাকবে যে তেহরানও নতুন পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ করবে না।’
মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল কি ট্রাম্পের কৌশলে প্রভাব ফেলেছে
এ প্রশ্নে বিশ্লেষকদের মত হলো, নির্বাচনের ফল ট্রাম্পের কৌশলে প্রভাব ফেলেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসির জ্যেষ্ঠ অনাবাসিক ফেলো নেগার মোর্তাজাভি বলেন, রিপাবলিকানদের বড় নির্বাচনী পরাজয় ‘সংঘাত আরও বাড়ানোর রাজনৈতিক মাশুল অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে’। একই সঙ্গে যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য ডেমোক্র্যাটদের আরও জোরালো জনসমর্থন দিয়েছে।
মোর্তাজাভি আল-জাজিরাকে বলেন, ডেমোক্র্যাটরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের নতুন ক্ষমতা জোরালোভাবে ব্যবহার করলে ট্রাম্পের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ক্রমেই কঠিন করে তুলতে পারেন। এর মাধ্যমে তাঁরা যুদ্ধ শেষ করতে ট্রাম্পের ওপর চাপ দিতে পারেন। তিনি আরও বলেন, কূটনীতিতে বড় অগ্রগতি আসবেই, এমন নিশ্চয়তা নেই। তবে সংঘাত বাড়ানোর রাজনৈতিক ও কৌশলগত মাশুল বেড়েই চলেছে। এতে নতুন করে আরেক দফা যুদ্ধের আশঙ্কা কমছে।
রিপাবলিকানদের পরাজয়ের জন্য ইরান যুদ্ধও আংশিকভাবে দায়ী বলে স্বীকার করেছেন ট্রাম্প ও ভ্যান্স দুজনই। ট্রাম্প বলেছেন, পেট্রলের দাম বাড়ার জন্য ভোটাররা প্রস্তুত ছিলেন না।
গত সোমবার শেষ হওয়া রয়টার্স/ইপসোসের এক জরিপ অনুযায়ী, ৭১ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইরান যুদ্ধ বন্ধে কংগ্রেসে আইন পাসের পক্ষে। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এই সমর্থন ৯৩ শতাংশ এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে ৫১ শতাংশ।
ইরান কী বলছে
ওয়াশিংটন সামরিক সংঘাত বাড়ানোর পথ থেকে সরে আসছে বলে মনে হলেও ইরানি কর্মকর্তারা আরও কড়া ভাষায় কথা বলছেন।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি গত মঙ্গলবার বলেন, ‘সামরিক উপায়ে কিংবা নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়ে’ এই যুদ্ধ শেষ হবে না। কেবল ‘সম্মানের ভাষায় কথা বলার’ মাধ্যমেই এর অবসান সম্ভব।
ইরানের বার্তা সংস্থা ইরনায় প্রকাশিত বক্তব্যে আব্বাস আরাগচি যুক্তরাষ্ট্রকে ‘ইরানের দাবি ও শর্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার’ আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, ট্রাম্পের অনেক আগেই বুঝতে পারা উচিত ছিল, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি তাঁর কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি এবং পারবেনও না।
তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে কোনো আলোচনা হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে হামলা চালালে ইরান অনেক দূরে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা হামলা চালাবে।মোহসেন রেজায়ি, ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা
ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা মোহসেন রেজায়ি সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, এ যুদ্ধে মার্কিন সরকার ‘বিপর্যস্ত’ হয়েছে। এখন ইরানের দাবি মেনে ‘আত্মসমর্পণ’ করার সময় এসেছে তাদের।
তেহরান থেকে আল-জাজিরার সংবাদদাতা মোহাম্মদ ভাল জানান, ইরানের কথাবার্তায় ‘আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাস’ দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, তারা দেশের জনগণ এবং আমেরিকানদেরও বোঝাতে চাইছে, আলোচনার সময় ইরান যেসব শর্ত দিয়েছিল, সেগুলোর বিষয়ে সাড়া না দিয়ে কোনোভাবেই এই যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করা যাবে না।
কূটনৈতিক তৎপরতা
ইরান যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা নিয়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার জানিয়েছে, চলমান মধ্যস্থতার প্রচেষ্টায় দোহা ‘নিরলসভাবে’ কাজ করছে। দুই পক্ষের কাছ থেকেই ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে তারা।
এর আগের দিন হোয়াইট হাউসে কাতারের প্রধানমন্ত্রীকে আতিথ্য দেওয়ার পর ট্রাম্পও বলেন, ‘এই সংঘাতের অবসানের পথে অগ্রগতি’ হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘ইরান আমাদের সঙ্গে কথা বলছে। তারা খুবই ভদ্রভাবে কথা বলছে।’
রুবিও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখনো ‘কূটনীতির জন্য প্রস্তুত’। তবে ইরানের বর্তমান দাবিগুলোকে তিনি ‘পুরোপুরি অবাস্তব’ বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের আশা, এতে পরিবর্তন আসতে পারে। আর তা হলে আমরা কূটনীতির জন্য প্রস্তুত আছি।’
অন্যদিকে মধ্যস্থতা নিয়ে সাম্প্রতিক খবরগুলোর বিষয়ে ইরানি কর্মকর্তাদের বেশি সংশয়ী মনে হয়েছে। তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে তাঁদের দাবিগুলো মেনে নিতে হবে।
মোহসেন রেজায়ি বলেছেন, তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে কোনো আলোচনা হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে হামলা চালালে ইরান ‘অনেক দূরে’ অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা হামলা চালাবে। তিনি আরও বলেন, ইরান তার সমৃদ্ধ করা কোনো পারমাণবিক উপাদান দেশের বাইরে যেতে দেবে না। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য পারমাণবিক আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র যে ছাড় চেয়ে আসছে, তা দেওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করেন তিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে মোহসেন রেজায়ি আরও অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘কাল্পনিক আলোচনা নিয়ে ভুয়া খবর’ তৈরি করছে।