মধ্যপ্রাচ্য

গাজা নগর দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন ইসরায়েলের

এএফপি
জেরুজালেম
গাজা নগরীতে অভিযান চালাতে সীমান্তে ট্যাংক নিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের প্রস্তুতিছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজা নগর দখলের জন্য সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ। তিনি প্রায় ৬০ হাজার রিজার্ভ সেনা (সংরক্ষিত) তলবের অনুমতি দিয়েছেন। আজ বুধবার দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ইসরায়েলের গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ–সংক্রান্ত খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে একজন ইসরায়েলি সেনা কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রায় ৫০ হাজার সংরক্ষিত সেনা তলব করা হতে পারে। আগামী মাসে তাঁদের নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু হবে।

ওই সেনা কর্মকর্তা আরও বলেন, অভিযানের পরবর্তী ধাপে গাজা নগরে নিয়মিত সেনারা অভিযান চালাবেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য থাকবে গাজা নগর দখল। প্রাথমিক ধাপের অংশ হিসেবে সেনারা ইতিমধ্যে গাজা নগরের জেইতুন ও জাবালিয়া এলাকায় অভিযান চালাচ্ছেন।

কাৎজের এ পদক্ষেপ হামাসের ওপর চাপ বাড়িয়েছে। প্রায় দুই বছর ধরে চলা গাজা যুদ্ধে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যস্থতাকারীরা সর্বশেষ প্রস্তাব নিয়ে ইসরায়েলের আনুষ্ঠানিক জবাবের অপেক্ষায় ছিল। এমন সময় ইসরায়েল এ ধরনের পদক্ষেপ নিল।

গাজার গণমাধ্যম দপ্তর জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় উপত্যকাটিতে এখন পর্যন্ত ৬২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রায় ১৯ হাজার শিশু।

