ইরান–যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা: আঙ্কারা মার্কিন দূত ও পাকিস্তান ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনার মধ্যে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান তুরস্কে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং সিরিয়াবিষয়ক বিশেষ দূতের সঙ্গে কথা বলেছেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে।
তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গতকাল বুধবার ফিদান আঙ্কারায় টম ব্যারাকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তবে এই আলোচনার বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।
এর আগে আল–জাজিরার এক খবরে বলা হয়েছিল, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাইয়ের তথ্যমতে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি শুক্রবার এক সরকারি সফরে তুরস্ক যাবেন।
এদিকে আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকায় পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির সঙ্গে কথা বলেছেন।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে জানায়, ইসহাক দার অঞ্চলটির চলমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ‘আলোচনা ও কূটনীতিই সামনে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র কার্যকর পথ।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুই নেতাই ‘একে অন্যের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখতে একমত হয়েছেন’।