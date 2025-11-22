দুবাইয়ে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল

দুবাইয়ে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল
আকাশছোঁয়া ওপরে সুইমিংপুলের এক পাশ থেকে পানি গড়িয়ে অন্য পাশে পড়ছে তো পড়ছেই, শেষ হচ্ছে না। পানি গড়িয়ে পড়া পুলের অংশটি চট করে প্রথম দেখাতে দূরের নীলাকাশের সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়। দুবাইয়ে সম্প্রতি চালু হওয়া একটি হোটেলে এমন নয়নাভিরাম সুইমিংপুল দেখা গেছে। নকশার কারণে এটিকে ‘ইনফিনিটি পুল’ বলা হয়।
দুবাইয়ের সবচেয়ে পরিকল্পিত নগরী ‘দুবাই মেরিনা’য় সম্প্রতি বিলাসবহুল হোটেলটির উদ্বোধন করা হয়েছে। হোটেলটির নাম ‘সিয়েল দুবাই মেরিনা’। দ্য ফার্স্ট গ্রুপ হসপিটালিটি পরিচালিত হোটেলটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস গ্রুপের (আইএইচজি) ভিনিয়েত কালেকশনের অংশ। আইএইচজির যেসব হোটেল বৈশিষ্ট্য ও নকশায় গ্রুপের অন্যান্য হোটেলের চেয়ে আলাদা, সেগুলোকে ভিনিয়েত কালেকশন বলা হয়।
৮২ তলা হোটেলটির ইনফিনিটি পুল থেকে দুবাই মেরিনার দৃষ্টিনন্দন উপকূল ও নানান আধুনিক স্থাপত্যের দৃশ্য পর্যটকদের সহজে মুগ্ধ করে। এখন পর্যন্ত এটিই বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল।
দুবাই মেরিনার প্রাণকেন্দ্রের এই হোটেলের হাতের নাগালে রয়েছে বিশ্বমানের অনেক রেস্তোরাঁ, শপিংমল, সমুদ্রসৈকত ও আকর্ষণীয় সব স্থান। সৈকতের পাশে বা জলপ্রান্তে রয়েছে কাঠের রাস্তা বা হেঁটে চলার পথ (বোর্ডওয়াক), যেখান থেকে চাইলে উঠে পড়া যায় ওয়াটার ট্যাক্সিতে।
১ হাজার ৪টি রুম ও স্যুইট–সংবলিত সিয়েল দুবাই মেরিনার নকশায় শহর ও সাগরের সমন্বয় দেখা যায়। শান্ত রঙের আবহ, প্রাকৃতিক টেক্সচার আর আধুনিক নকশা মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আরামদায়ক এক পরিবেশ। এই হোটেল যে কাউকে সহজে শহরের ব্যস্ততা থেকে স্বস্তির জগতে নিয়ে যাবে।
আকাশছোঁয়া ইনফিনিটি পুলের বাইরে নানা স্বাদের কয়েকটি রেস্তোরাঁ ও আলোক-আবছায়া মিলিয়ে তৈরি অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা অতিথিদের অনায়াসে মুগ্ধ করে।
হোটেলটির উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ উদ্বোধনী অফার চলছে। এর মধ্যে দুজনের জন্য সকালের নাশতা, বেলা ১১টায় আগাম চেক-ইন, বেলা ২টায় লেট চেক-আউট, রেস্তোরাঁর খাবারে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। ১ হাজার ৫০ দিরহাম (প্রায় ৩৪ হাজার ৯১৭ টাকা) থেকে হোটেলের কক্ষের দাম শুরু। আইএইচজি সদস্যের জন্য বাড়তি সুযোগ-সুবিধা তো আছেই।
সিয়েল দুবাই মেরিনা হোটেলের ৬১ তলায় ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে স্পা সেবা শুরু হবে। ব্যায়ামের সুযোগ-সুবিধা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে। এখান থেকে দেখা যাবে মনোরম স্কাইলাইন। শিশুদের জন্য রয়েছে অল্প পানির জলখেলার স্থান (স্প্ল্যাশ প্যাড), কিডস ক্লাবসহ নানা সুবিধা। ব্যবসায়ীদের জন্য ১৬ তলায় রয়েছে বৈঠক করার জায়গা।