সরকার গঠন নিয়ে বিরোধী জোটের বৈঠক, নেতানিয়াহুকে দ্রুত সরানোর অঙ্গীকার

সরকার গঠন নিয়ে বিরোধী জোটের বৈঠক, নেতানিয়াহুকে দ্রুত সরানোর অঙ্গীকার
ইসরায়েলের কট্টর ইহুদিবাদী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরোধী চারটি ইহুদি দলের নেতারা আজ মঙ্গলবার বৈঠক করেছেন। তাঁরা অবিলম্বে জোট গঠনের আলোচনা শুরু করতে এবং আগামী সপ্তাহে নতুন নেসেটের (পার্লামেন্ট) শপথ গ্রহণের আগে তাঁদের সংসদীয় কৌশল সমন্বয় করতে সম্মত হয়েছেন।
তবে বিরোধী ইহুদি দলগুলো কীভাবে আরব দলগুলোকে ছাড়া সরকার গঠন করবে, সে বিষয়ে কোনো পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয়নি। কারণ, বিরোধী ইহুদি দলের কেউ কেউ আরব দলগুলোকে জোটের অংশীদার হিসেবে আগেই নাকচ করে দিয়েছে।
এক যৌথ বিবৃতিতে ইয়াশার নেতা গাদি আইজেনকট, বি’ইয়াহাদ চেয়ারম্যান নাফতালি বেনেট, ডেমোক্র্যাটস প্রধান ইয়ার গোলান ও ইসরায়েল বেইতেনু প্রধান অ্যাভিগদার লিবারম্যান দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে দ্রুত হটানোর অঙ্গীকার করেছেন। তাঁরা ইয়াশার চেয়ারম্যান গাদি আইজেনকটের প্রস্তাবিত চারটি মূল নীতির ভিত্তিতে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েলকে একটি ইহুদি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া; স্বাধীনতার ঘোষণার মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা; সবার জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা নিশ্চিত করা এবং সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে গাজা উপত্যকায় তাদের সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করা ও শাসনের অবসান ঘটাতে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন তাঁরা।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘দলগুলোর নেতারা ঐক্যবদ্ধ এবং তাঁরা ৭ অক্টোবরের সরকারকে হটিয়ে একটি জাতীয় জরুরি সরকার গঠন করতে এবং নেসেটে থাকা স্পষ্ট সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগাতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেবেন।’
যদিও গত সপ্তাহের নির্বাচনে উগ্র ইহুদিবাদী নেতানিয়াহুর জোট পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। তবে তাঁর জোটের ৫৩টি আসনের বিপরীতে বিরোধী ইহুদি দলগুলো জিতেছে ৪৮টি আসনে। তারা কেবল দুটি আরব দলের সমর্থনেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে। আরব দলগুলো যৌথভাবে ১৯টি আসন জিতেছে। ফলে একটি নতুন সরকার গঠনের পথ এখনো অনিশ্চিত রয়ে গেছে।
ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের কাছ থেকে সরকার গঠনের প্রথম দায়িত্ব (ম্যান্ডেট) যাতে আইজেনকট পান, সে বিষয়ে বিরোধী নেতারা তাঁদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়া তাঁদের আলোচনা দলগুলো অবিলম্বে জোটের চুক্তি ও নীতিগত রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করবে বলেও তাঁরা সম্মত হয়েছেন।
নির্বাচনের ফল এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে অবৈধ ঘোষণা করতে নেতানিয়াহু ও তাঁর দল লিকুদের পরিচালিত ‘বিপজ্জনক ও বেপরোয়া প্রচারের’ তীব্র নিন্দা জানান বিরোধী নেতারা। তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষার প্রতিশ্রুটি দেন।
হিব্রু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈঠকের পর লিকুদ পার্টির এমপি আমির ওহানার পরিবর্তে কাকে নেসেটের স্পিকার করা হবে, সে বিষয়ে দলীয় নেতারা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেননি।
চ্যানেল ১২-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাঁরা এই পদের জন্য বি’ইয়াহাদের দুই নম্বর নেতা ইয়ার লাপিদকে সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তবে আগামী সোমবারের মধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সম্মত হয়েছেন।