মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ১৮ হাজার ৮৮৫ শিশু নিহত

আল জাজিরা
ফিলিস্তিনের গাজায় ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে আহত এক শিশুকে হাসপাতালে আনা হচ্ছেফাইল ছবি: রয়টার্স

ফিলিস্তিনের গাজায় টানা ২২ মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলায় মোট নিহতের সংখ্যা ৬২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। গাজার সরকারি গণমাধ্যম দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে।

গাজার সরকারি গণমাধ্যম দপ্তর আরও জানায়, গাজা উপত্যকাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহতদের মধ্যে অন্তত ১৮ হাজার ৮৮৫ জনই শিশু।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলা চালায় ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। এ হামলায় ১ হাজার ১৪৩ জন নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছে ইসরায়েল সরকার।

হামলার জবাবে ওই দিনই গাজা উপত্যকায় পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। দুই বছর হতে চলেছে, এখনো নির্বিচার হামলা চলছে। ইসরায়েলি হামলা থেকে বাদ যায়নি গাজার বিদ্যালয়, হাসপাতাল, আশ্রয় শিবির, ত্রাণকেন্দ্র, এমনকি উপাসনালয়ও।

এরই মধ্যে গত ২ মার্চ গাজায় নতুন করে অবরোধ শুরু করেছে ইসরায়েল। টানা ১১ সপ্তাহ অবরোধের পর মে মাসের শেষের দিক থেকে উপত্যকাটিতে খুবই সীমিত পরিসরে ত্রাণ প্রবেশ করতে দিচ্ছে দেশটি। কিন্তু এসব ত্রাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এর ফলে তীব্র খাদ্যসংকটে ভুগছেন গাজাবাসী।

