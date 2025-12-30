ইয়েমেনে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোটের সামরিক অভিযানের ঘোষণা

ইয়েমেনে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোটের সামরিক অভিযানের ঘোষণা
ইয়েমেনে বড় ধরনের সামরিক অভিযানের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট। তাদের পক্ষ থেকে দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় হাজরামাউত প্রদেশের মুকাল্লা বন্দর ও এর আশপাশের এলাকা থেকে বেসামরিক নাগরিকদের অবিলম্বে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এসপিএ আজ মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ইয়েমেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের (এসটিসি) সামরিক তৎপরতা বন্ধে এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় এ অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জোটটি।
সৌদি জোটের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সামরিক অভিযান চলাকালে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নাগরিকদের দ্রুত এলাকা খালি করতে বলা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ সতর্কতা জারি থাকবে।
চলতি ডিসেম্বরের শুরুতে ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষমতার বড় পালাবদল ঘটে। সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এসটিসি দক্ষিণ ইয়েমেনের বিশাল অংশ নিজেদের দখলে নেয়। সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনীকে তারা গুরুত্বপূর্ণ এডেন শহর থেকে বের করে দেয়। দখল করে নেয় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হাজরামাউত ও আল-মাহরা এলাকা।
এ পরিস্থিতিতে ইয়েমেনের প্রেসিডেনশিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিলের প্রধান রাশাদ আল-আলিমি সৌদি জোটের কাছে জরুরি হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, এসটিসির সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো হাজরামাউত এলাকায় সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।
এর আগে গত শনিবারই সৌদি জোট হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, হাজরামাউতে এসটিসির কোনো ধরনের সামরিক উসকানি তারা সহ্য করবে না এবং ইয়েমেনের বৈধ সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা দেবে। মুকাল্লা বন্দর এলাকায় অভিযানের ঘোষণার মাধ্যমে সেই হুঁশিয়ারিই কার্যকর করতে যাচ্ছে রিয়াদ।