মধ্যপ্রাচ্য

তেহরান কখনো হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ছাড়বে না: বিবিসিকে ইরানের পার্লামেন্ট সদস্য

বিবিসি
হরমুজ প্রণালিছবি: রয়টার্স

ইরানের এক জ্যেষ্ঠ রাজনীতিক বলেছেন, তাঁরা কখনোই হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেবেন না। বিবিসির এ–সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কোরের (আইআরজিসি) সাবেক কমান্ডার ইব্রাহিম আজিজি এমন কথা বলেন।

আজিজি বিবিসি তেহরানকে বলেন, ‘এটি (হরমুজ) আমাদের মৌলিক অধিকার। এই পথ দিয়ে কী হবে সে সিদ্ধান্ত ইরানের, এই প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।’

আইনের মাধ্যমে এই অধিকার সংরক্ষিত হতে যাচ্ছে বলেও জানান এই ইরানি রাজনীতিক।

ইব্রাহিম আজিজি বলেন, ‘আমরা সংবিধানের ১১০ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করছি; যেখানে পরিবেশ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং সশস্ত্র বাহিনী আইনটি বাস্তবায়ন করবে।’

ইরানের পার্লামেন্ট সদস্য ইব্রাহিম আজিজি বর্তমানে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি–বিষয়ক কমিটির প্রধান।

জ্বালানি পরিবহনে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে এর ধাক্কা লেগেছে, সেই ধাক্কা আরও বিস্তৃত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। আর এত দিনে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, এটি এক দিনের মধ্যে সমাধানযোগ্য কোনো স্বল্পমেয়াদি সংকট নয়।

এই যুদ্ধ তেহরানের হাতে নতুন একটি অস্ত্র তুলে দিয়েছে। আজিজি হরমুজ প্রণালিকে ‘শত্রু মোকাবিলায় আমাদের একটি সম্পদ’ বলে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধে ইরান হরমুজ প্রণালিকে কার্যকরভাবে ‘অস্ত্র হিসেবে’ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।

নৌপথে পণ্য পরিবহনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ জ্বালানি তেল ও গ্যাস পরিবহন করা হয়। এই পথ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা ইরানের হাতে আলোচনায় দর–কষাকষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। শুধু বর্তমান আলোচনায় নয়, বরং তারা এটিকে দীর্ঘমেয়াদি চাপ প্রয়োগের উপায় হিসেবেও দেখছে।

তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো মোহাম্মদ ইসলামি এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘যুদ্ধের পর ইরানের প্রথম অগ্রাধিকার হবে প্রতিরোধ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা। আর ইরানের হাতে কৌশলগতভাবে চাপ প্রয়োগের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারগুলোর একটি হরমুজ প্রণালি।’

মোহাম্মদ ইসলাম আরও বলেন, ‘হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরানের নতুন রূপরেখায় অন্যান্য দেশ কীভাবে সুবিধা পেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করতে তেহরান প্রস্তুত, তবে চূড়ান্ত কথা হলো এর নিয়ন্ত্রণ।’

তবে হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরানের এমন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ এরই মধ্যে প্রত্যাখ্যান করেছে।

