মধ্যপ্রাচ্য

লেবাননে ইসরায়েলি হামলা ভয়াবহ: ফলকার টুর্ক

আল–জাজিরা
জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক

লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর ব্যাপক হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞের কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। একদিনেই দেশটিতে অন্তত ২৫৪ জন নিহতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি এই পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেছেন।

বুধবার এক বিবৃতিতে ফলকার টুর্ক বলেন, ‘ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন রক্তপাত অবিশ্বাস্য। এটি বর্তমান ভঙ্গুর শান্তি প্রক্রিয়ার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি জরুরি।’ তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন অনুযায়ী বেসামরিক নাগরিক ও অবকাঠামো রক্ষা করা বাধ্যতামূলক।

জাতিসংঘের এই শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, ‘যেকোনো হামলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক নীতিগুলো—যেমন আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার পার্থক্য নিরূপণ, হামলার যৌক্তিকতা ও বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় সতর্কতা অবলম্বন—অবশ্যই মেনে চলতে হবে। সশস্ত্র সংঘাতের প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, এই নীতিগুলো নিয়ে কোনো আপস চলে না এবং এগুলো সব সময় শ্রদ্ধা করা উচিত।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
