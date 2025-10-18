মধ্যপ্রাচ্য

ফিলিস্তিনের গাজা

দুর্ভিক্ষ কাটতে সময় লাগবে, ছড়িয়ে পড়ছে সংক্রামক রোগ

ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আলবানি মসজিদ। সেই জায়গায় পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করছেন ফিলিস্তিনিরা। গতকাল গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসেছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরুর পর ত্রাণ সরবরাহ বেড়েছে। তবে দুই বছর ধরে ইসরায়েলের অবরোধের কারণে উপত্যকাটিতে যে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তা স্বাভাবিক হতে আরও সময় লাগবে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। এ ছাড়া ইসরায়েলি নৃশংসতায় গাজার বেশির ভাগ হাসপাতাল ধ্বংস হওয়ায় সেখানে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সংক্রামক রোগবালাই।

গতকাল শুক্রবার ছিল গাজায় হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির অষ্টম দিন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘শান্তি’ পরিকল্পনার প্রথম ধাপ অনুযায়ী এই যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির সময় প্রতিদিন ৬০০ ট্রাক ত্রাণ গাজায় প্রবেশ করতে দেবে ইসরায়েল। তবে ইসরায়েলি বাহিনী বিভিন্ন সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ রাখায় নির্ধারিত ত্রাণের অনেক কম গাজায় প্রবেশ করছে।

গাজা থেকে সাংবাদিক হিন্দ কোউদারি জানান, দিনে ৬০০ ট্রাক ত্রাণও উপত্যকাটির জন্য যথেষ্ট নয়। তবে প্রতিদিন ৩০০টির কম গাজায় প্রবেশ করছে। গতকালও অনেক ট্রাক ইসরায়েলের কিসুফিম সীমান্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছিল। সেগুলো নিরীক্ষা করতে দীর্ঘ সময় নিচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। নিরীক্ষায় অনেক ট্রাকের পণ্য আটকে রাখা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এসব পণ্যে বিধিনিষেধ আছে।

এমন পরিস্থিতিতে গাজার সব সীমান্ত ক্রসিং খুলে দেওয়ার অনুরোধ করেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। জাতিসংঘের সংস্থাটির মুখপাত্র আবির ইতেফা গতকাল জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গাজায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে আরও কিছু সময় লাগবে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে টানা দুই বছর গাজায় নৃশংসতা চালায় ইসরায়েল। অবরোধের জেরে এ সময় উপত্যকাটিতে দেখা দেয় খাবার, পানি, চিকিৎসা সরঞ্জামসহ জরুরি পণ্যের তীব্র সংকট। অনাহারে মৃত্যু হয় ৪৬০ জনের বেশি ফিলিস্তিনির। এমন পরিস্থিতিতে গত আগস্টে জাতিসংঘ-সমর্থিত খাদ্যনিরাপত্তা পর্যবেক্ষণবিষয়ক প্যানেল-আইপিসি জানায়, গাজা নগরীতে দুর্ভিক্ষ চলছে।

নিয়ন্ত্রণের বাইরে সংক্রামক রোগ

গাজায় ইসরায়েলের হামলার কারণে ৩৬টি হাসপাতালের মাত্র ১৩টি আংশিক চালু আছে। এমন পরিস্থিতিতে সংক্রামক রোগনিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএইচও। গতকাল মিসরের রাজধানী কায়রোয় এএফপিকে সংস্থাটির আঞ্চলিক পরিচালক হানান বালকি বলেন, ‘এটি মেনিনজাইটিস হোক বা ডায়রিয়া ও শ্বাসতন্ত্রের রোগ, আমরা বিপুল পরিমাণ কাজের কথা বলছি।’

মধ্যস্থতাকারীদের হামাসের আহ্বান

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বাকি শর্তগুলো অনুসরণের জন্য মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে হামাস। সংগঠনটির এক বিবৃতির বরাতে রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সংঘাত-পরবর্তী গাজায় একটি কমিটি গঠন করার আহ্বান জানিয়েছে হামাস। এই কমিটি উপত্যকাটির প্রশাসনিক কাজ শুরু করবে।

ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির পর গাজার শাসনক্ষমতায় থাকতে পারবে না হামাস। এই শর্তে সংগঠনটি রাজি হয়েছে। তবে গাজায় যেসব এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছে, সেখানে হামাস সদস্যদের তৎপরতা দেখা গেছে। যদিও ট্রাম্প বলেছেন, গাজায় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাময়িক সময় অস্ত্র ধারণ করতে পারবে হামাস।

