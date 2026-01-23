আঙুল ‘ট্রিগারে’ আছে, হুঁশিয়ারি ইরানের

আঙুল ‘ট্রিগারে’ আছে, হুঁশিয়ারি ইরানের
ইরানজুড়ে বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির বিপ্লবী গার্ডের কমান্ডার গতকাল বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে বলেছেন, তাঁর বাহিনীর আঙুল ‘ট্রিগারে’ রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তেহরান এখনো আলোচনায় আগ্রহ দেখাচ্ছে। গত বছরের জুনে ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে হামলা চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেবার ১২ দিন ধরে ইরান–ইসরায়েল সংঘাত চলে। তার পর থেকে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক পদক্ষেপের বিকল্প খোলা রেখেছেন ট্রাম্প।