মধ্যপ্রাচ্য

গাজা নগরীর কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে ইসরায়েলি সেনা

রয়টার্স
কায়রো
গাজায় ইসরায়েলি অাগ্রাসনের বিরুদ্ধে ‘গণহত্যা’ লেখা ব্যানার হাতে বিক্ষোভ মিছিল। এ সময় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর রক্তমাখা দুই হাতের ছবি প্রদর্শন করেন বিক্ষোভকারীরা। গতকাল স্পেনের বার্সেলোনায়ছবি: রয়টার্স

ফিলিস্তিনের গাজা নগরীর উপকণ্ঠে তীব্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এবার তারা গাজা নগরীর কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। গত শনিবার রাতে সেখানে বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল হামলাও চালানো হয়। এতে সেখানকার বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। হামলার মুখে অনেক পরিবার এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

গাজার স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইসরায়েলি গুলি ও বিমান হামলায় গতকাল অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৩ জন একটি ত্রাণকেন্দ্রের কাছে খাবারের জন্য যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। দুজন নিহত হয়েছেন একটি বাড়িতে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্রের কার্যালয় জানিয়েছে, তারা এ–সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করছে।

গাজা নগরীর উপকণ্ঠে বসবাসকারী শেখ রাদওয়ান বলেন, ইসরায়েলি ট্যাংকের গোলাবর্ষণের মুখে পড়েছে ওই এলাকা। শনিবার থেকে গতকাল পর্যন্ত সেখানে বিমান হামলার মধ্যেই ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে। এতে লোকজন বাধ্য হয়ে পালিয়ে শহরের পশ্চিমাঞ্চলে চলে যাচ্ছেন।

তিন সপ্তাহ ধরে গাজা নগরী ঘিরে ধীরে ধীরে হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার থেকে ত্রাণ বিতরণ এলাকাগুলোতেও হামলা করছে তারা।

ইসরায়েলের এক সামরিক কর্মকর্তা বলেছেন, নেতানিয়াহুর নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার রোববার গাজা নগরীর হামলা নিয়ে বৈঠক করার কথা। কয়েক সপ্তাহ ধরে হামলার তীব্রতা বাড়ালেও এখনো একসঙ্গে পুরোপুরি স্থল হামলা শুরু করেনি ইসরায়েল। তারা বলছে, জনগণকে সেরে যেতে তারা সময় দিচ্ছে।

শনিবার রেডক্রস–প্রধান মিরজানা স্পোলজারিচ বলেছেন, গাজা নগরী থেকে মানুষের সরে যাওয়া একটি বিশাল জনসংখ্যা স্থানান্তর সৃষ্টি করবে, যা গাজা উপত্যকার বাইরে অন্য কোনো এলাকা সামলাতে সক্ষম নয়। খাদ্য, আশ্রয় ও চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র ঘাটতির কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

গাজা উপত্যকার ২০ লাখের বেশি মানুষের প্রায় অর্ধেকই বর্তমানে গাজা নগরীতে বসবাস করছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক হাজার মানুষ শহর ছাড়িয়ে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে চলে গেছেন।

এদিকে, গত কয়েক সপ্তাহে যুদ্ধ বন্ধ ও বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ইসরায়েলে বিক্ষোভ তীব্র হয়েছে। শনিবার তেল আবিবে বড় ধরনের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল জিম্মি ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রীর বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ করেন।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ৬৩ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

এখন পর্যন্ত ৯০০ ইসরায়েলি সেনা নিহত

শনিবার দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে ইসরায়েলের রিজার্ভ সৈন্য এরিয়েল লুবলিনার নিহত হয়েছেন। আরেক সেনার ছোড়া গুলিতে তিনি নিহত হন। ২০২৩ সাল থেকে গাজায় হামলা শুরুর পর ইসরায়েলের ৯০০তম সেনা নিহত হওয়ার ঘটনা এটি। এর আগে শুক্রবার রাতে গাজার জায়েতুন এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনায় সাত সেনা আহত হন।

সিনওয়ারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত

গাজায় হামাসের সামরিক প্রধান মোহাম্মদ সিনওয়ার নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে সংগঠনটি। শনিবার হামাসের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। গত মে মাসে ইসরায়েল জানিয়েছিল যে তাদের সেনা অভিযানে মোহাম্মদ সিনওয়ার নিহত হয়েছেন। যদিও তখন এ তথ্যের সত্যতা নিয়ে হামাসের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি।

সাহায্য নিয়ে ফ্লোটিলায় থুনবার্গ

গাজায় ইসরায়েলের অবৈধ অবরোধ ভাঙার চেষ্টায় সুইডিশ জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গসহ মানবিক সহায়তা ও ত্রাণকর্মীদের বহনকারী ফ্লোটিলা জাহাজ গতকাল আবারও সাগরপথে গাজায় রওনা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরও পড়ুন