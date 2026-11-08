ইরানের বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ, বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা যুক্তরাষ্ট্রের

ইরানের বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ, বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা যুক্তরাষ্ট্রের
ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি এলাকায় গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। হরমুজ প্রণালির কেশম দ্বীপেও শোনা যায় বিস্ফোরণের শব্দ। দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এ তথ্য জানিয়েছে।
একই দিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়ে সেটি অচল করে দেওয়ার দাবি করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী।
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে তেহরানের সামরিক তৎপরতার সঙ্গে এসব বিস্ফোরণের সম্পর্ক থাকতে পারে। তবে ওই এলাকাগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে কি না, তা নিশ্চিত করেননি ইরানি কর্মকর্তারা।
মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে ইরানে নতুন করে হামলা চালানো থেকে বিরত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর তিনি আবার হামলা শুরু করতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেশম, জাস্ক, সিরিক ও বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। তবে এসব বিস্ফোরণকে হামলা বলে উল্লেখ করেনি তারা।
ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, কেশম দ্বীপে শোনা যাওয়া বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কোনো সম্পর্ক নেই।
এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কেশম দ্বীপে হামলা চালায় মার্কিন সামরিক বাহিনী। তবে এতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
যুক্তরাষ্ট্র ওই দ্বীপে হামলা চালানোর কয়েক দিন পর নতুন করে বিস্ফোরণের ওই খবর এল। ইতিপূর্বে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেছিলেন, দ্বীপটিতে ছোট পরিসরে হামলা করা হয়েছে। এটি বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরু করার ইঙ্গিত নয়।
এদিকে আজ রোববার ভোরে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) নৌ শাখা জানায়, হরমুজ প্রণালির ‘অননুমোদিত পথে’ চলাচলের চেষ্টার সময় মাইনের আঘাতে দুটি তেলবাহী জাহাজে আগুন ধরে যায়। এ ঘটনার সঙ্গে দক্ষিণ ইরানের বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
এ ছাড়া, গতকাল সন্ধ্যায় মার্কিন সামরিক বাহিনী জানায়, তারা ওমান উপসাগরে ইরানের বন্দর থেকে আসা একটি বাণিজ্যিক জাহাজ হামলা চালিয়ে অচল করে দিয়েছে। জাহাজটি ইরানের ওপর থাকা মার্কিন নৌ অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড বলেছে, অবরোধ লঙ্ঘনের চেষ্টা করায় একটি যুদ্ধবিমান থেকে জাহাজটির পেছনের অংশে গুলি চালানো হয়। এতে জাহাজটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।
মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে ইরানে নতুন করে হামলা চালানো থেকে বিরত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর তিনি আবার হামলা শুরু করতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো।
ইরান বারবার বলেছে, নতুন করে হামলা হলে প্রতিবেশী দেশগুলোতে থাকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের লক্ষ্যবস্তুতে পাল্টা আঘাত হানবে তারা।