গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আরও এক সাংবাদিক নিহত: আল-শিফা হাসপাতাল

কয়েকজন ফিলিস্তিনি গাজা সিটিতে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি জায়গা দেখছেন। এ জায়গাটিতেই আনাস আল–শরিফসহ আল–জাজিরার পাঁচ সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন। ১১ আগস্ট ২০২৫ছবি: রয়টার্স

ফিলিস্তিনের গাজা সিটিতে ইসরায়েলি হামলায় আরও এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ আল–খালদি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়, খালদি ছিলেন স্থানীয় ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক। তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি জানিয়েছেন গাজার আল–শিফা হাসপাতালের চিকিৎসকেরা।

স্থানীয় সময় গতকাল রোববার সন্ধ্যায় গাজা সিটির আল-শিফা হাসপাতালের প্রধান ফটকের বাইরে অবস্থিত তাঁবুতে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় অন্যদের সঙ্গে খালদিও নিহত হন। ওই হামলায় আল–জাজিরার পাঁচ সাংবাদিকসহ মোট সাতজন নিহত হন বলে জানিয়েছে গণমাধ্যমটি।

আল–জাজিরার নিহত সংবাদকর্মীরা হলেন আনাস আল–শরিফ, মোহাম্মদ কুরেইকেহ এবং ক্যামেরা অপারেটর ইব্রাহিম জাহের, মোহাম্মদ নওফাল ও মোয়ামেন আলিওয়া।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) আল–শরিফকে নিশানা করেই এই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে। তাদের অভিযোগ, ‘হামাসের একটি সন্ত্রাসী সেলের প্রধান ছিলেন শরিফ।’

ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের ‘কস্টস অব ওয়ার’ প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী, গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধে সাংবাদিকদের জন্য এখন পর্যন্ত এককভাবে এটিই সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা।

হামাস পরিচালিত গাজা সরকারের গণমাধ্যম অফিস জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর এ পর্যন্ত ২৩৮ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) বলেছে, গাজা সংঘাতে অন্তত ১৮৬ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

