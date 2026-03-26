দ্রুত ইরান যুদ্ধ শেষ করতে চান ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাত শেষ করতে চান। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প মনে করেন যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এবং দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত এড়াতে চান। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনিসহ বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা নিহত হন। জবাবে ইরান ইসরায়েলি স্থাপনা ও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালায়। ট্রাম্প মধ্য মে মাসের চীন সফরের আগেই যুদ্ধ শেষের আশা করছেন।