সিরিয়ার নতুন ব্যাংকনোট ছাপা হবে রাশিয়ায়

সিরিয়ার নতুন ব্যাংকনোট ছাপা হবে রাশিয়ায়
সিরিয়ার নতুন নকশা করা ব্যাংকনোট রাশিয়া থেকে ছাপানো হবে। গত শুক্রবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মারাত্মকভাবে অবমূল্যায়িত সিরীয় পাউন্ডে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দামেস্ক। পাশাপাশি লেনদেন সহজ করতে ও মুদ্রার ওপর আস্থা ফেরাতে মুদ্রা থেকে দুটি শূন্যও বাদ দেওয়া হবে।
সিরিয়ার পাউন্ডের মান ২০১১ সাল থেকে ৯৯ শতাংশেরও বেশি কমেছে। আগে এক মার্কিন ডলার সমান ছিল ৫০ সিরীয় পাউন্ড। বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ১০ হাজার পাউন্ডে পৌঁছেছে। অর্থাৎ দেশটির মুদ্রার মানে ধস নেমেছে। এতে দেশটিতে লেনদেন ও অর্থ স্থানান্তরে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে।
এ পরিস্থিতিতে শুক্রবার সিরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আবদেলকাদের হুসরিয়েহ নতুন ব্যাংকনোট ছাপানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এ পদক্ষেপকে ‘অপরিহার্য’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো, ‘গ্রাহকের আস্থা জোরদার করা’ এবং বৈদেশিক লেনদেন সহজ করা।
দুই ব্যাংকার ও পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত একটি সূত্রের বরাতে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন ব্যাংকনোট ছাপানোর জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গজনাকের সঙ্গে চুক্তি করেছে দামেস্ক। গত জুলাইয়ের শেষের দিকে সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানের মস্কো সফরের সময় ওই চুক্তি চূড়ান্ত হয় বলে জানা গেছে।
সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের শাসনামলেও গজনাক দেশটির মুদ্রা ছাপিয়েছিল। গত বছর হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) নেতৃত্বে লড়াইয়ে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এর পর থেকে এইচটিএসের প্রধান আহমেদ আল-শারা দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। আর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর মস্কোর ঘনিষ্ঠ বাশার পরিবার নিয়ে মস্কোয় আশ্রয় নিয়েছেন।
চলতি বছরের শুরুর দিকে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ব্যাংকনোট ছাপানোর জন্য সিরিয়ার নতুন সরকার রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেই গজনাকের বিকল্প খুঁজছিল। সে সময় সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও জার্মানির প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা ভাবা হয়েছিল। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মতো গজনাকও পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছে।
নতুন ব্যাংকনোট ছাপানো নিয়ে সিরিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা গজনাক মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।
সূত্রগুলো রয়টার্সকে বলেছে, আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে ঘুরে বেড়ানো প্রায় ৪০ লাখ কোটি ডলার (৪০ ট্রিলিয়ন) সিরীয় পাউন্ডকে নিয়ন্ত্রণে আনাই মুদ্রা সংস্করণের প্রধান লক্ষ্য। এ ছাড়া নতুন নোটে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ বা তাঁর বাবা হাফিজ আল-আসাদের ছবিও আর থাকবে না। বর্তমান দুই হাজার ও এক হাজার সিরীয় পাউন্ডের নোটে তাঁদের প্রতিকৃতি রয়েছে।
নতুন ব্যাংকনোট কবে থেকে চালু হবে, সেটার তারিখ এখনো ‘পর্যালোচনাধীন’ বলে জানিয়েছেন সিরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আবদেলকাদের হুসরিয়েহ।
তবে সূত্রের বরাতে রয়টার্স জানিয়েছে, চলতি বছরের ৮ ডিসেম্বর নতুন ব্যাংকনোট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। গত বছরের এই দিনই বাশার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। সরকারিভাবে চালুর পরবর্তী ১২ মাস নতুনের সঙ্গে পুরোনো নোটও চলবে বলে জানা গেছে।