মধ্যপ্রাচ্য

বিচিত্র

বাজপাখির ছানার দাম ৫ কোটি টাকা

তথ্যসূত্র:
গালফ নিউজ
আবুধাবিতে নিলামে রেকর্ড দামে এ সাদা বাজপাখি বিক্রি হয়েছেছবি: আমিরাত নিউজ এজেন্সির ভিডিও থেকে

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) আবুধাবিতে চলছে আন্তর্জাতিক শিকার ও অশ্বারোহণ প্রদর্শনী (এডিআইএইচইএক্স) ২০২৬। গতকাল রোববার প্রদর্শনীর পঞ্চম ধাপের নিলামে ঘটেছে নজিরবিহীন ঘটনা।

নিলামে একটি বিরল প্রজাতির সাদা বাজপাখির ছানা বিক্রি হয়েছে ১৫ লাখ দিরহামে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫ কোটি ৩৫ লাখ টাকার বেশি (১ দিরহাম=৩৩ দশমিক ৫৭ টাকা হিসাবে)।

আরব আমিরাতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাজপাখি পালন বা ‘ফ্যালকনরি’ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মরুর বুকে হাজার বছর ধরে চলা এ ঐতিহ্যকে উদ্‌যাপন করতেই প্রতিবছর এ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

এবারের আসরে বিক্রয়মূল্যে রেকর্ড গড়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া বাজপাখির ছানাটি ‘আলট্রা হোয়াইট পিওর গির গারমুশা’ প্রজাতির বাজপাখি।

যুক্তরাষ্ট্রের ‘মার্ক মগলিচ’ খামারে জন্ম নেওয়া এ ছানা বাজপাখির শারীরিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য এককথায় চমৎকার। ধবধবে সাদা পালক আর সুঠাম দেহের পাখিটির ওজন প্রায় ১ কেজি। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে (ডানা মেলা অবস্থায়) ১৬ দশমিক ৫ ইঞ্চি করে।

পাখিটির শুভ্র রূপ আর অসাধারণ শারীরিক গঠন নিলামে অংশ নেওয়া সংগ্রাহক ও পাখিপ্রেমীদের নজর কাড়ে। ফলে এর দাম হাঁকাতে কেউ কার্পণ্য করেননি। রেকর্ড মূল্যেও বিক্রি হয়ে যায় পাখিটি।

আবুধাবি ন্যাশনাল এক্সিবিশন কোম্পানির (অ্যাডনেক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও গ্রুপ সিইও হুমাইদ মাতার আল ধাহেরি বলেন, এ রেকর্ড মূল্য প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক বাজারে এডিআইএইচইএক্স নিলামের গুরুত্ব কতটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে এটি বাজপাখি পালনের বৈশ্বিক রাজধানী হিসেবে আবুধাবির অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছে।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এ ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এবং বিশ্বমঞ্চে তা তুলে ধরতে এ ধরনের আয়োজন বড় ভূমিকা রাখে বলে মনে করেন এই কর্মকর্তা। তাঁর মতে, এটা শুধু বাণিজ্য নয়, মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্য রক্ষারও এক অনন্য নিদর্শন।

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