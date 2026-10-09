রিয়াদ বিমানবন্দরে আবারও হামলা, উড়োজাহাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

রিয়াদ বিমানবন্দরে আবারও হামলা, উড়োজাহাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত
ইয়েমেনের ইরান–সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিরা গতকাল বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের বিমানবন্দরে তৃতীয়বারের মতো হামলা চালানোর দাবি করেছে। এর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই অবশ্য সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট হুতিদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার কথা জানিয়েছিল।
হুতিদের রাজনৈতিক শাখা আনসারুল্লাহর সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেন, তাঁরা রিয়াদ বিমানবন্দর লক্ষ্য করে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছেন। এ ছাড়া নাজরান শহরের একটি বিমানবন্দর ও খামিস মুশাইতের একটি বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্রের বরাতে এএফপি জানিয়েছে, গতকাল রিয়াদ বিমানবন্দরে চালানো এ হামলায় অন্তত একটি উড়োজাহাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
এদিকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, গতকাল রিয়াদ বিমানবন্দরে চালানো এ হামলায় অন্তত একটি উড়োজাহাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।