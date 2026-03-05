হামলা জোরদার করেছে যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েল

হামলা জোরদার করেছে যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েল
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের তীব্রতা আরও বেড়েছে। গতকাল বুধবার যুদ্ধের পঞ্চম দিনে ইরান ও লেবাননে হামলা জোরদার করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। ইরানে নিহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। পাল্টায় আশপাশের যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক স্থাপনা কাতারের আল-উদেইদ ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। আর দুবাইয়ে মার্কিন কনস্যুলেটে বিস্ফোরিত হয়েছে ইরানের ড্রোন।