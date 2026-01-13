মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট ‘সন্ত্রাসী গোষ্ঠী’র কয়েকজন সদস্যকে আটকের দাবি ইরানের

আল–জাজিরা
ইরানের সড়কে বিক্ষোভকারীরা। ৮ জানুয়ারি ২০২৬, তেহরানছবি: রয়টার্স

ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর জাহেদানে ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত ‘সন্ত্রাসী গোষ্ঠী’র কয়েকজন সদস্যকে আটক করার দাবি করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বিস্তারিত তথ্য না দিয়ে বলা হয়েছে, গোষ্ঠীটি ইরানের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে। তাদের কাছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের তৈরি অস্ত্র ও বিস্ফোরক ছিল। এই অস্ত্র দিয়ে তারা বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনা করেছিল।

আলাদাভাবে ইরানের সামরিক প্রধান আবদোলরহিম মুসাভি অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল হামলা চালানোর জন্য ইরানের অভ্যন্তরে সশস্ত্র গোষ্ঠী আইএসের (ইসলামিক স্টেট) সদস্যদের পাঠাচ্ছে।

ইরানের আধা সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুসাভি দাবি করেছেন, গত জুনে ইরানের বিরুদ্ধে ১২ দিনের সংঘাতে ওয়াশিংটন ও তেল আবিব ব্যর্থ হওয়ার পর তারা এই পথ বেছে নিয়েছে।

মুসাভি বলেন, ‘ইরান তার সার্বভৌমত্ব বা ভূখণ্ডে কোনো ধরনের আঘাত সহ্য করবে না।’ তবে যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল এ অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

