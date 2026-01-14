ইরানের বিক্ষোভকারীদের জন্য ট্রাম্পের ‘সাহায্য আসছে’ কথাটির অর্থ কী
ইরানের বিক্ষোভকারীদের জন্য ‘সাহায্য আসছে’ বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে নিজের এমন মন্তব্যের অর্থ কী, তা সাংবাদিকদের কাছে স্পষ্ট করেননি ট্রাম্প। তিনি শুধু বলেছেন, এর অর্থ সাংবাদিকদেরই খুঁজে বের করতে হবে।
বিক্ষোভ দমনে ইরান সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে দেশটিকে শাস্তি দিতে ট্রাম্প যেসব ব্যবস্থার কথা ভাবছেন, তার মধ্যে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার মতো বিকল্পের কথাও ভাবা হচ্ছে।
ট্রাম্প বলেন, ‘সেখানে নিহতের সংখ্যা অনেক বড় বলেই মনে হচ্ছে। তবে আমরা এখনো নিশ্চিতভাবে জানি না। আমরা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্পের পোস্ট ‘সাহায্য আসছে’-এর প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির সাইদ ইরাভানি বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সহিংসতার উসকানি দিচ্ছেন।
ইরানের রাষ্ট্রদূত অভিযোগ করেন, ট্রাম্প ইরানের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছেন। তিনি দেশটির সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন।