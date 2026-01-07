ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি রুখে দেওয়ার হুঁশিয়ারি ইসরায়েলের

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি রুখে দেওয়ার হুঁশিয়ারি ইসরায়েলের
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তাঁর দেশ ইরানকে তাঁদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি পুনর্গঠন করতে দেবে না। গত সোমবার তিনি এ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একই ধরনের হুমকি দেওয়ার কয়েক দিন পরই নেতানিয়াহু এই হুঁশিয়ারি দিলেন। আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে
নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমরা ইরানকে তাদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র শিল্প পুনর্গঠন করতে দেব না। আর অবশ্যই তাদের পরমাণু কর্মসূচি আবার শুরু করতে দেব না, যেটির ব্যাপক ক্ষতি আমরা করেছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘যদি আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়, তবে ইরানের জন্য এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।’ গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু বৈঠক করেন। ওই বৈঠকের পর ট্রাম্প ইরানের পরমাণু ও ব্যালিস্টিক
ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ‘নির্মূল’ করার হুমকি দিয়েছিলেন। গত বছরের জুনে ইসরায়েলের সঙ্গে ১২ দিনের যুদ্ধের সময় ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ভান্ডার ও পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।