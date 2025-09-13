মুখে হ্যান্ডেল কামড়ে ধরে চালালেন মোটরসাইকেল

মুখে হ্যান্ডেল কামড়ে ধরে চালালেন মোটরসাইকেল
মোটরসাইকেল বা বাইকে স্টান্ট মানেই ভয় ও বিস্ময়ের মিশ্রণ। কিন্তু সৌদি আরবের জেদ্দায় যা ঘটেছে, তা বিশ্বকে হতবাক করেছে। আহমেদ ওসমান নামের এক যুবক মুখে হ্যান্ডেল ধরে শুধু পেছনের চাকায় ভর করে ৩০০ মিটার বাইক চালিয়েছেন। এভাবে পেছনের চাকায় ভর করে বাইক চালানোকে হুইলি বলা হয়।
গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ৯ সেপ্টেম্বরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘটনাটি ঘটেছে ১৫ জুলাই। বিপজ্জনক এই হুইলি করার জন্য আহমেদ প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রী পরিধান করেছিলেন।
শুরুতে বাইকটি প্রায় খাঁড়া করে দাঁড় করান আহমেদ। এরপর একটি হাতল দাঁতে শক্ত করে ধরেন। দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষা করেন। তাঁর ডান পা ছিল ফুটরেস্ট বা পাদানিতে, আরেক পা ছিল বাইকের পেছনের ধাতব রডে। প্রায় এক মিনিট ধরে তিনি এই ভঙ্গিতে বাইক চালিয়ে যান। ৩০০ মিটার শেষে সামনের চাকা নামিয়ে নিরাপদে থামান। সফলভাবে লক্ষ্য পূরণ করতে পারায় তিনি ও তাঁর দল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।
আহমেদ বলেন, ‘আমি আমার প্রতিভা বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিলাম। এই রেকর্ডের মধ্য দিয়ে আমার প্রতিভা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে গেল।’ হুইলি করার পুরোটা সময় অসম্ভব রকমের মনোযোগী ছিলেন তিনি।
মোটরসাইকেল–দুনিয়ায় এর আগেও অনেক বিস্ময়কর রেকর্ড হয়েছে। ২০২৪ সালে যুক্তরাজ্যের জনি ডেভিস দ্রুতগতির একটি বাইক পেছনে ধরে ২৫৬ কিলোমিটার গতিতে দৌড়ে রেকর্ড গড়েছিলেন। এই স্টান্টে বাইক স্টার্ট দেওয়ার পর কৌশলে উল্টো লাফ দিয়ে বাইক থেকে নেমে মোটরসাইকেলের পেছনের অংশ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হয়। এরপর তা ধরে থেকে বাইকের গতিতে ছুটতে হয়।
জনি ডেভিস নিজ দেশের পল সুইফটের সঙ্গে মিলে এক মিনিটে সর্বাধিক ‘হুইলি ডোনাটের’ রেকর্ডও করেছিলেন। হুইলি ডোনাট বলতে বোঝায়, মোটরসাইকেলের সামনের চাকা মাটি থেকে তুলে রেখে (হুইলি অবস্থায়) বাইককে বৃত্তাকারে ঘোরানো বা চক্কর দেওয়া। একে ‘ডোনাট’ বলা হয়। কারণ, বাইকের চাকার ঘর্ষণে মাটিতে গোলাকার দাগ পড়ে, যেটা দেখতে ডোনাটের মতো লাগে। ডোনাট একধরনের গোল পিঠাজাতীয় মিষ্টি খাবার।