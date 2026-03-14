ইরান যুদ্ধ: ট্রাম্পের সাত কঠিন চ্যালেঞ্জ
ইরান যুদ্ধ নিয়ে জটিল পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সহজে যুদ্ধ জয়ের ঘোষণা দিতে পারছেন না, কারণ যুদ্ধ ছড়াচ্ছে এবং কৌশলগত ক্ষতি এড়ানো কঠিন। হরমুজ প্রণালি বন্ধ, বিশ্ববাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধি, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির মৃত্যুর পর ছেলে মোজতবার ক্ষমতা গ্রহণ, ইসরায়েলের ভিন্ন স্বার্থ, যুক্তরাষ্ট্রের অস্পষ্ট যুদ্ধ লক্ষ্য, অবশিষ্ট ইউরেনিয়ামের প্রশ্ন এবং অভ্যন্তরীণ গণ-আন্দোলনের অভাব—এই সাত কারণে ট্রাম্প জয় দাবি করতে পারছেন না।