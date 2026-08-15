ইরান যুদ্ধে ৫০০০ মার্কিন সেনা আত্মহত্যার ঝুঁকিতে
মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আট মাসের বেশি সময় ধরে মোতায়েন থাকা মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন-এর নাবিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটেছে। ২৫০ দিনের বেশি সময় সমুদ্রে থাকায় ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। সান ডিয়েগোতে পরিবারের সদস্যরা নৌবাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে উদ্বেগ জানালে, তারা মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী পাঠানোর আশ্বাস দেয়। নাবিকেরা ক্লান্তি ও বন্দরবিরতি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ এবং যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফেরার একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ চেয়েছেন।